Si formas parte del programa SNAP, este mes de junio ya puedes ver cuánto dinero vas a recibir. Los pagos van desde los $291 para una persona hasta los $1,751 para hogares de ocho personas. Cada miembro extra en la familia suma $219 más a ese pago máximo.

El dinero se deposita en tu tarjeta EBT y puedes usarlo para comprar alimentos en tiendas autorizadas. La fecha exacta del pago depende del estado en el que vives y del último número de tu caso. Muchos estados hacen los depósitos en la primera mitad de junio, pero otros se extienden hasta fin de mes.

Montos del cheque de SNAP que te corresponden según el tamaño de tu hogar

Si vives solo, vas a recibir un máximo de $291. Para hogares de dos personas, el pago máximo es de $535. Si en tu casa viven cuatro personas, puedes ver hasta $973 este mes. Y para familias de ocho, el pago máximo sube hasta $1,751. Cada persona que agregues después de ocho suma $219 adicionales. Estos montos ayudan a cubrir tus compras de comida, como frutas, verduras, carne y lo esencial.

No se pueden usar para productos de limpieza ni ropa, así que es importante que los uses bien para lo que más falta te haga. Si todavía no ves tu pago en la fecha esperada, espera tres días hábiles antes de llamar a la oficina de SNAP de tu estado. A veces los bancos tardan un poco más en procesar el depósito. Ten a mano tu número de caso y tu identificación cuando llames para que te atiendan más rápido.

Cuidado con tu información personal para el cheque de SNAP de junio

Recuerda que nadie debe pedirte tu clave o tu número de tarjeta EBT. Ten cuidado con los mensajes falsos que prometen adelantarte el pago o darte más dinero. Siempre revisa que hablas con la oficina real de SNAP de tu estado. El dinero que recibes con el SNAP es para que tengas comida en tu casa sin preocupaciones. Aprovecha bien ese pago para lo que más necesites.

Si todavía no estás inscrito y crees que puedes calificar, pide la solicitud en línea o en la oficina local. No te cobran nada por hacerla.

Los pagos de SNAP se revisan cada año para ajustarse a la inflación y a las necesidades reales de cada familia. Así que no pierdas la oportunidad de revisar tus montos y usarlos con cuidado este mes de junio.