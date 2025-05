El temor de miles de viajeros es latente. Presentar la Real ID se ha convertido en una obligación para todo aquel que vaya abordar un vuelo nacional o que intente ingresar a un base federal. En varios estados la implementación del documento va casi por encima del 70% de su población, sin embargo aún existe un grueso de la población en Estados Unidos que no cuenta con un documento que cumpla la normativa. Ante esta situación, la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) ha revelado algunas alternativas que pueden utilizarse como el pasaporte estadounidense, pero qué ocurre si este documento está vencido, ¿puedo viajar sin Real ID y con pasaporte expirado?

Esto es lo que dice la TSA

Esta situación es poco común, pero ciertamente podría ocurrir. Más aún si existe aún población que no ha tramitado la Real ID. Es importante tener todos tus documentos en regla, sin embargo el Departamento de Seguridad Nacional autoriza a los viajeros, que son ciudadanos estadounidenses, a utilizar el pasaporte hasta dos años después de su vencimiento, siempre y cuando viajen dentro del país.

Esta situación no es igual cuando el usuario se dispone a viajar fuera del país, pues varios países solicitan que el pasaporte a utilizar cuente con por lo menos 6 meses antes de caducar. Entonces, si aún no tienes Real ID y cuentas con un pasaporte vencido puedes viajar sin problemas dentro de Estados Unidos.

Consecuencias al no tener una Real ID

Siempre y cuando cuentes con alguna de las alternativas aceptadas por la TSA, no deberías tener problemas. Pero si solo cuentas con una identificación válida que no se haya renovado bajos los estándares de Real ID, no te rechazarán pero posiblemente serás sometido a revisiones más estrictas que buscarán comprobar tu identidad y que podrían tardar más de la cuenta.

Las autoridades recomiendan que a los pasajeros que no tienen una Real ID, acudir con mucho tiempo de anticipación pues las revisiones por parte de las autoridades pueden ser muy prolongadas y terminar, incluso, hasta haciendo perder el vuelo a los usuarios.

Algunas alternativas a la Real ID

Días antes de viajar, verifica si cuentas con otra identificación que cumpla los estándares de la ley Real ID. Los documentos aceptados son: un pasaporte o tarjeta de pasaporte, tarjetas de Global Entry, identificaciones del Departamento de Defensa, tarjetas de cruce de frontera, pasaporte extranjero vigente, licencia de conducir, tarjetas PIV emitidas bajo HSPD-12, documentación de autorización de empleo (formulario I-766). Lo cierto es que contar con un documento que haya sido tramitado bajo la normativa Real ID, te ayudará a no pasar los controles aeroportuarios sin problemas.