Si cobras beneficios del Seguro Social, este mes tienes que estar atento a tres fechas clave. La SSA va a depositar hasta $5,108 en junio, dependiendo de tu historial laboral y tu edad de jubilación.

Los pagos están programados para el 12, el 18 y el 26 de junio, y la fecha exacta depende del día de tu cumpleaños. Aquí te contamos los detalles y cómo asegurarte de recibir tu dinero sin problemas.

Fechas de pago del Seguro Social en junio y qué hacer si no te llega

Los depósitos del Seguro Social no llegan a todos el mismo día. La SSA los distribuye en tres rondas según tu fecha de nacimiento. Si naciste entre el 1 y el 10, tu pago se deposita el miércoles 12 de junio. Para los que cumplieron años del 11 al 20, el pago llega el martes 18 de junio. Y si tu cumpleaños cae entre el 21 y el 31, vas a recibir el dinero el miércoles 26 de junio.

El pago mensual promedio para jubilados es de $1,915, pero puede llegar hasta $5,108 para quienes se jubilaron con el máximo beneficio y tienen un historial laboral más largo.

Montos de los cheques del Seguro Social en junio y cómo se calculan

Si cobras por incapacidad o por jubilación anticipada, tu monto puede variar. También influye si trabajaste durante muchos años con salarios altos. Si no sabes cuál es tu pago, puedes verificarlo en tu cuenta My Social Security. Si el día de tu pago llega y no ves el dinero en tu cuenta, espera al menos un día hábil. A veces los bancos pueden tardar un poco más en procesar el depósito.

Si aún así no aparece, puedes comunicarte con la SSA directamente. Ten a mano tu número de Seguro Social y tu información bancaria para que puedan ayudarte rápido.

No pierdas de vista los pagos del Seguro Social y cómo emplearlos

Recuerda que este pago mensual del Seguro Social es tu ingreso principal si estás jubilado o con discapacidad. Aprovecha para cubrir tus gastos básicos y ahorrar un poco si te es posible. Si quieres saber el próximo calendario de pagos o tienes dudas sobre tus beneficios, te recomiendo revisar tu cuenta en línea o llamar a la SSA. Así evitas sorpresas y te aseguras de que tu dinero siempre llegue a tiempo.

Mantente al día con tus pagos y revisa tu cuenta bancaria en las fechas que te tocan. La SSA sigue cumpliendo con su compromiso para que siempre tengas lo que te corresponde.