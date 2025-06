Elegir la mejor edad para jubilarse puede ser un tema muy difícil, pero es una decisión necesaria. Hay quien no aguanta más y cuenta los días para decir adiós al trabajo. Y hay quien prefiere aguantar un poco más con tal de conseguir un cheque mensual más jugoso. En Estados Unidos, esa decisión no es solo una cuestión de calendario: afecta directamente el dinero que recibirás cada mes por el resto de tu vida.

No existe una edad mágica que funcione para todos. Lo que le conviene a uno puede no servirle a otro. Tu estado de salud, tu situación económica, tus planes, hasta tus ganas de seguir o no en el mercado laboral… todo influye. No es una fórmula, es una decisión personal. Y por eso, conviene entender bien cómo cambia el pago dependiendo del momento en que lo solicites.

Cómo varía tu pago del Seguro Social según la edad en 2025

El funcionamiento es sencillo, aunque con consecuencias grandes. Cuanto antes pidas el beneficio, menor será el monto. Esperar unos años puede marcar una diferencia importante.

Estos son los pagos máximos mensuales posibles en 2025, según la edad en que empieces:

A los 62 años : hasta 2.831 dólares

A los 67 años : hasta 4.018 dólares

A los 70 años: hasta 5.108 dólares

La diferencia entre los extremos es clara. Si te jubilas temprano, tendrás el dinero antes, sí. Pero renuncias a una parte del monto. Y ese recorte no se recupera. En cambio, si aguantas hasta los 70, te llevas un 24 % más cada mes, algo que a lo largo de los años puede marcar una diferencia muy grande.

Ahora bien: esto no significa que jubilarse a los 62 sea un error. Para muchas personas, esperar no es una opción. Puede que tengan problemas de salud, que hayan perdido el empleo o que directamente no puedan continuar.

¿Y cómo saber cuál es tu mejor edad?

Para empezar, entra en My Social Security. Ahí puedes ver una estimación real basada en tus ingresos pasados. Eso te da una base con la que trabajar. Pero no te quedes solo con los números.

Piénsalo en voz alta si hace falta: ¿Tengo otros ingresos? ¿Estoy solo o en pareja? ¿Qué gastos tengo ahora mismo? ¿Puedo seguir trabajando sin que afecte mi salud? ¿Y qué quiero hacer con mi tiempo?

Porque sí, el dinero es importante. Pero la decisión también tiene que ver con cómo quieres vivir esos años. No es lo mismo jubilarte para descansar, que hacerlo para cuidar a alguien, o para empezar algo nuevo. Cada caso es único.

Tómate el tiempo que necesites. Piensa, compara, habla con alguien si lo necesitas. La jubilación es un cambio grande, y cuanto mejor lo entiendas, más fácil será aprovecharlo como se merece.