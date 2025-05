Si estás esperando un reembolso del IRS y tu declaración incluía créditos como el CTC o el EITC, tu caso podría estar entre los que aún siguen en revisión. El IRS confirmó que varios pagos están en etapa final de verificación y que podrían emitirse entre el 24 y el 31 de mayo.

Los cheques de ingreso del reembolso son, en algunos casos, de importes elevados. En muchas declaraciones, especialmente de familias con hijos, los créditos reclamados superan fácilmente los $2,000. El IRS está evaluando estos casos uno a uno para evitar errores o fraudes, lo que explica el retraso respecto al plazo habitual de 21 días.

Estos reembolsos del IRS se van a retrasar

La mayoría de estos pagos pendientes están ligados a créditos reembolsables, que son ayudas que se devuelven en efectivo aunque no debas impuestos. Entre ellos están el Crédito Tributario por Hijos (CTC), el Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC) y en algunos casos, el Crédito de recuperación por estímulo. Estos beneficios requieren validaciones adicionales.

El IRS revisa si los hijos realmente califican, si los ingresos están dentro del límite, y si no hay conflictos con otros contribuyentes que hayan reclamado al mismo dependiente. Cuando hay alguna duda, el caso pasa a revisión manual. También pueden surgir retrasos si usaste software gratuito, si tu declaración tenía errores de forma o si presentaste documentos adicionales más tarde.

Qué cheques de ingreso de reembolso del IRS están retenidos

Según las cifras más recientes, el IRS está procesando reembolsos con montos que van desde los $600 hasta los $2,100, dependiendo de la cantidad de créditos reclamados y del tamaño de la familia. Estos pagos no fueron rechazados, pero sí están en “espera de resolución”.

La agencia tiene como objetivo emitir todos los pagos de mayo antes del viernes 31, y muchos ya están programados para esta misma semana. Si tu estado de cuenta cambia a “enviado” o “programado”, el cheque debería verse reflejado en tu cuenta en un plazo de 3 a 5 días hábiles.

Verifica si tu cheque de reembolso está incluido

La forma más segura de confirmar si tu reembolso ya está en camino es consultar la herramienta oficial “¿Dónde está mi reembolso?”. Solo necesitas tres datos: tu número de Seguro Social, tu estado civil para efectos fiscales y el monto exacto del reembolso. Si aparece como «en revisión» o «en proceso», todavía no ha sido aprobado. En cambio, si ya se muestra como enviado, tu pago está cerca.

También puedes recibir una carta del IRS como la CP12 o CP05 con detalles de correcciones o verificaciones hechas en tu declaración.

Si ya pasaron más de 30 días desde que presentaste tu declaración y aún no tienes respuesta, puedes contactar con el IRS directamente. También puedes acudir al preparador que usaste, si hiciste la declaración con ayuda. No necesitas enviar una nueva declaración ni reclamar el reembolso otra vez. Solo debes asegurarte de que tu información bancaria esté actualizada y que no tengas cartas del IRS sin responder.

Este cierre de mes es clave para quienes han esperado más de lo habitual. Si estás en revisión final, aún puedes recibir tu reembolso de hasta $2,100 esta misma semana.