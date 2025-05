Ciertos inmigrantes que se encuentran viviendo legalmente en Ohio están presentando dificultades para tramitar la Real ID, en tanto el Gobierno Federal retrasa el proceso de emisión de Green Card y está contemplando la eliminación de algunos estatus legales de refugiados. Desde el pasado 7 de mayo de 2025, se está solicitando la identificación Real ID para abordar vuelos comerciales e ingresar a bases militares.

Los residentes que no cuenten con un documento federal, están varados y necesitan con urgencia tramitar uno para salir del estado. Así también, los refugiados y solicitantes de asilo no requieren pasaporte, y cientos de ellos no cuentan con documentos tras huir de su país de origen.

Real ID: problemas para inmigrantes

Los inmigrantes con estatus legal en el país vienen realizando esfuerzos por obtener identificaciones reales en el Departamento de Vehículos Motorizados de Ohio. Los problemas inician con el requisito de que los inmigrantes muestren a la autoridad una tarjeta de autorización de trabajo que logre comprobar su nombre legal de manera completa y también la fecha de nacimiento.

Los gobiernos federales emiten este documento para que los empleadores pudieron comprender mejor el estatus del inmigrante legal; sin embargo, no es necesario que los refugiados con permiso legal presenten tarjeta de autorización.

Pero algunos inmigrantes también requieren el aviso de aprobación original de esta tarjeta de residencia permanente. Algunos no la obtuvieron, mientras que otros no tienen en mente lo importante que significa conservar ese documento. Pues existen caso de inmigrantes en que se presentan con una tarjeta de autorización de trabajo vigente y su tarjeta de seguro social sin restricciones, y el Departamento de Vehículo Motorizado les exigen el aviso de aprobación original.

Proceso complicado para todos

Obtener la Real ID no solo viene siendo un dolor de cabeza para miles de inmigrantes, pues viene siendo una presión extra para los administrativos federales tras la gran demanda de solicitudes que reciben a diario en el Departamento de Vehículos Motorizados de Ohio. Gran parte de estas solicitudes vienen siendo rechazadas, pues se solicitan documentos de trabajo innecesarios que son procesados a expensas del gobierno federal.

Cómo obtener documento federal

A pesar de poseer una Green Card, también requerirás presentar una Real ID o presentar otro documento federal para abordar un vuelo nacional o lograr ingresar a una base militar. La ley empezó a regir desde el 8 de mayo, pues hasta el día 7 los ciudadanos tenían la posibilidad de tramitar el documento en las sucursales del Departamento de Vehículos Motorizados de los diferentes estados.

Existen otras alternativas autorizadas por la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), pero estas no te garantizan pasar todos los filtros que otorga la Real ID:

Pasaporte de un gobierno extranjero

Enhanced ID, conocida también como EDL o licencia de conducir mejorada.

También puedes presentar una tarjeta de autorización de empleo emitida por USCIS.

Ten en cuenta que no mostrar una Real ID podría ocasionarte revisiones más estrictas, pasar por un momento incómodo solo para confirmar tu identidad e incluso podrías perder tu vuelo.