Si cobras el Seguro Social y todavía no has recibido tu pago este mes, es probable que estés esperando la fecha del 21 de mayo. Pero ojo, porque no todos los beneficiarios reciben el cheque ese día. La Administración del Seguro Social organiza los pagos según unos criterios bastante claros, aunque no todo el mundo los tiene presentes.

Primero hay que entender que los pagos no llegan a todos a la vez. Se reparten en distintas fechas del mes, y eso depende básicamente de dos cosas: cuándo empezaste a cobrar tu prestación y cuándo naciste. Puede parecer un detalle sin importancia, pero determina en qué semana del mes se hace tu depósito.

Entonces, si estás pendiente de recibir tu dinero el día 21, lo primero es confirmar que perteneces al grupo correcto. No basta con estar jubilado. Hay una combinación concreta de condiciones que hay que cumplir para estar en esa tanda de pagos.

¿Quién cobra el 21 de mayo, según el calendario oficial?

Según el calendario del Seguro Social, el pago del miércoles 21 de mayo es para quienes empezaron a recibir sus beneficios después de mayo de 1997 y nacieron entre el 11 y el 20 de cualquier mes. Si estás en ese grupo, es muy probable que el depósito llegue ese día, sobre todo si tienes activado el depósito directo.

Por ejemplo, imagina que te jubilaste en 2005 y naciste el 14 de septiembre. En ese caso, entras en lo que la SSA llama el grupo 3, y tu cheque se emite justo en la tercera semana del mes, que este año cae el día 21.

Ahora, si no usas el Depósito Directo y cobras a través de transferencia tradicional o por tarjeta Direct Express, puede que el dinero tarde entre uno y tres días hábiles en aparecer en tu cuenta. Por eso muchos beneficiarios eligen el depósito automático: suele ser más rápido y con menos complicaciones.

Y si no encajas en ese perfil, probablemente ya cobraste (si eres del grupo 1 o 2), o te tocará la siguiente semana, el 28 de mayo, si naciste entre el 21 y el 31. Así que todo depende de esas dos claves: cuándo empezaste a recibir tu prestación y en qué día naciste.

¿Y si no recibo el pago en la fecha esperada?

Puede pasar. A veces hay pequeños retrasos, sobre todo si no usas el depósito directo. Lo primero que deberías hacer es revisar tu cuenta en el portal my Social Security. Ahí puedes ver si el pago ya se emitió, a qué cuenta fue y con qué método.

También conviene revisar que los datos de tu banco estén actualizados. Parece una tontería, pero más de una vez un simple número mal escrito ha retrasado el depósito varios días. Y si después de tres días hábiles el dinero sigue sin aparecer, lo mejor es contactar con la SSA directamente.

Lo más importante es saber que el calendario no cambia sin aviso. Si no te corresponde cobrar el 21, no es un error: simplemente estarás en otro grupo. La buena noticia es que ese calendario es público, se repite todos los meses, y puedes consultarlo fácilmente en la web oficial de la SSA.