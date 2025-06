Si recibes el SSDI, ya puedes anotar las fechas en las que tu pago de junio va a llegar. Todo depende de cuándo naciste y de la programación que usa el Seguro Social para enviar el dinero cada mes. Así puedes planear tus compras y tus gastos sin preocuparte por retrasos.

El promedio de pago mensual es de $1,537, pero algunas personas reciben hasta $3,822 si tienen más aportes y esperaron hasta los 70 para solicitarlo. Este dinero llega directamente a tu cuenta bancaria o a la tarjeta Direct Express, según la opción que elegiste.

Fechas de pago del SSDI confirmadas para junio

El Seguro Social tiene un calendario fijo para pagar cada mes a los beneficiarios del SSDI. Si naciste del 1 al 10, tu pago está preparado el 11 de junio. Para los nacidos del 11 al 20, el depósito está programado para el 18 de junio. Y si tu cumpleaños es entre el 21 y el 31, vas a ver el dinero el 25 de junio.

Estos pagos se hacen automáticamente, así que no necesitas hacer nada extra. Solo revisa tu cuenta en la fecha que te corresponde y asegúrate de que el depósito esté completo.

Qué hacer si no ves el pago del SSDI en tu cuenta

Si no ves el dinero el mismo día, espera tres días hábiles antes de llamar al Seguro Social. A veces los bancos tardan un poco en procesarlo y no aparece de inmediato. Mantén siempre a mano tu número de Seguro Social y tu información bancaria para cualquier gestión que necesites hacer.

No compartas nunca tus datos con nadie que no sea de confianza. Hay personas que intentan engañar con llamadas o mensajes falsos diciendo que pueden adelantar tu pago o darte más dinero. Ten cuidado y no des tu información a desconocidos.

Si el monto del cheque no coincide con lo que esperabas puedes hacer esto

Si el cheque que recibiste es menor al promedio o cambia respecto a meses anteriores, revisa si hubo alguna actualización en tus ingresos reportados, en tu situación familiar o si se aplicó alguna retención. A veces, cambios pequeños como ingresos por trabajos ocasionales o una pensión adicional pueden afectar el cálculo mensual.

Puedes revisar los detalles exactos de tu pago en tu cuenta “my Social Security”. Ahí verás el desglose completo y cualquier ajuste que haya hecho la SSA. Si algo no cuadra, no dudes en llamar: más vale resolverlo a tiempo que dejar pasar un error que se repita cada mes.