Si eres beneficiario del SSDI, ya puedes revisar los montos actualizados para este mes de junio de 2025. La Administración del Seguro Social mantiene el pago promedio en torno a los $1,580, aunque algunos beneficiarios con un historial laboral largo y aportes altos pueden recibir hasta $4,018 mensuales.

Estos pagos se depositan de forma directa en la cuenta bancaria o tarjeta Direct Express, y siguen el calendario habitual según tu fecha de nacimiento. Si tu cumpleaños cae entre el 1 y el 10, es probable que ya hayas recibido el depósito. Para el resto, los pagos siguen programados para el 18 y el 25 de junio.

Este es el máximo que puedes obtenerl del cheque del SSDI en junio

El monto que recibes por SSDI depende principalmente de tu historial de ingresos y de cuándo comenzaste a cobrar el beneficio. Para alcanzar los $4,018 mensuales, debes haber trabajado por muchos años con ingresos altos y haber esperado hasta el límite máximo para solicitar la prestación. La mayoría de los beneficiarios, sin embargo, están recibiendo montos intermedios, entre $1,300 y $2,000.

No hay cambios previstos este mes en los importes, pero si notaste alguna variación, puede estar relacionada con ajustes individuales, retenciones por Medicare o revisiones pendientes. Lo más práctico es ingresar a tu cuenta en My Social Security y verificar el desglose exacto de tu depósito mensual.

Si no has recibido tu cheque del SSDI esto es lo que tienes que revisar

Si tu depósito no aparece en la fecha programada, espera al menos tres días hábiles antes de contactar al SSA. En muchos casos, se trata simplemente de una demora bancaria. Asegúrate de tener a mano tu número de Seguro Social y la información de tu cuenta para facilitar el trámite. No respondas mensajes ni llamadas no oficiales: el SSA nunca solicita datos personales por esas vías.

Este mes de junio, los pagos de SSDI están en curso y se mantienen estables, sin sorpresas. Si ya sabes cuánto recibes, puedes organizar mejor tus gastos. Y si aún no revisaste tu cuenta, es buen momento para asegurarte de que todo está al día antes de cerrar el mes.