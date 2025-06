Si eres beneficiario del programa SSI (Ingreso Suplementario del Seguro Social) y estás esperando tu depósito habitual del 1 de junio, es importante que sepas que no habrá cheque ese día. La Administración del Seguro Social (SSA) ya realizó el pago correspondiente el viernes 30 de mayo, anticipándose a la fecha oficial debido a que el 1 de junio cae en sábado.

Este tipo de adelanto es completamente normal. Cada vez que el primer día del mes coincide con un fin de semana o feriado, la SSA emite el pago el último día hábil anterior. Por eso, aunque no verás un ingreso en junio, ya habrás recibido ese dinero al final de mayo.

No se paga el SSI en junio por este motivo: pero se adelanta a esta semana

El cheque de junio no ha sido cancelado ni suspendido, simplemente fue adelantado por cuestiones de calendario. Esto puede causar confusión a quienes no están familiarizados con el cronograma de pagos del programa, sobre todo si no vieron el depósito reflejado a tiempo o si no sabían que la SSA realiza estos ajustes regularmente.

El monto del cheque del SSI no cambia por el adelanto. Si tenías programado recibir $943 como beneficiario individual, o hasta $1,415 si perteneces a una pareja beneficiaria, esa cantidad se mantiene igual. El pago se hace por depósito directo o a través de la tarjeta Direct Express, según el método que uses habitualmente.

Lo importante es recordar que ese dinero corresponde al mes de junio, y por tanto, no habrá otro cheque hasta el 1 de julio. Esto significa que deberás organizar tu presupuesto para cubrir todo el mes con el pago recibido al cierre de mayo.

Puedes confirmar que ya recibiste el pago del SSI de junio a partir del viernes

Puedes verificar si el pago fue emitido correctamente ingresando a tu cuenta en my Social Security o consultando el saldo de tu tarjeta. En la mayoría de los casos, el depósito aparece como recibido el 30 de mayo o correspondiente al mes de junio.

Si no viste reflejado el pago ese día, es recomendable esperar hasta el lunes 3 de junio para descartar cualquier retraso bancario. Si después de esa fecha no tienes novedades, puedes contactar con la SSA o tu banco para revisar si hubo algún error con la cuenta registrada.

No es necesario realizar ninguna gestión adicional si ya estás aprobado en el programa. El sistema emite los pagos de forma automática cada mes, salvo que tu caso esté pendiente de renovación o haya un bloqueo temporal.