En el estado de New Hampshire están próximos a aprobar una nueva norma sobre la obtención de licencia de conducir. Específicamente ya no se reconocería estos documentos o también las tarjetas de privilegio emitidas a los solicitantes de asilo por otros estados hasta que posean una Green Card. El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Representantes el pasado jueves. Cabe resaltar que el estado no emite licencias de conducir a inmigrantes indocumentados, aunque en otras ciudades sí lo hacen, siendo Connecticut el único estado perteneciente a la región de Nueva Inglaterra que brinda este beneficio a los extranjeros.

Más sobre el proyecto de Ley

Esta normativa conocida como Proyecto de Ley 13 del Senado, busca que los inmigrantes sin documentos pero con licencia de conducir de otros estados no operen legalmente en New Hampshire. Además, prohibiría a la policía iniciar una parada de tráfico solo por esa sospecha.

Sin embargo, existen opositores que aseguran que el proyecto quitaría cierto privilegios de conducir a las personas que se encuentran legalmente en Estados Unidos y que algunos trabajarían hasta lograr convertirse en residentes legales, arrebatándoles la posibilidad de trabajar dignamente y mantener a su familia.

Medida controversial

Aquellos que se oponen al proyecto de ley, que busca no reconocer licencias a los solicitantes de asilo de otros estados, aseguran que la normativa busca expulsar a los extranjeros que llegan a diario al estado a trabajar. «No eres bienvenido aquí», argumentan que es el significado de este proyecto de Ley 13.

Para Daniel Veilleux, el representante demócrata, los solicitantes se encuentran con estatus legal en Estados Unidos, pues la ley los ampara mientras están solicitando su residencia permanente en condición de asilados o refugiados.

Sin embargo, el republicano Thomas Walsh indica que el proyecto de ley fue debatido hasta en tres oportunidades por la Cámara de Representantes. Lo cierto es que cientos de inmigrantes cruzan la frontera estadual alegando que son solicitantes de asilo y con la medida se busca frenar a quién se otorga una licencia de conducir.

Trabajar con estatus de asilado

Si cuentas con la calidad de asilado y buscas trabajar en Estados Unidos, puedes hacerlo sin necesidad de poseer una green card. Cuando ya te hayan concedido la petición del asilo en el país, el Departamento de Seguridad Nacional emitirá un Formulario I-94. Este documento deberás presentarlo a tu empleador, tras completar el formulario I-9 que determina la verificación de elegibilidad del empleo. El formulario I-94 servirá como evidencia de tu estatus de asilo y también como autorización de empleo.