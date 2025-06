Si estás esperando tu cheque del Seguro Social y naciste entre el 21 y el 31, aún no vas a recibir el depósito en la próxima fecha de pago. Esto se debe al calendario regular de la SSA, que organiza los depósitos mensuales por fechas de nacimiento. El miércoles 19 de junio no es tu turno. Ese día cobran los beneficiarios cuyo cumpleaños cae entre el 11 y el 20.

La SSA divide los pagos en tres grupos: del 1 al 10, del 11 al 20 y del 21 al 31. Cada grupo recibe su cheque en una semana distinta. En junio, las fechas establecidas son el 12, el 19 y el 26. Es decir, si naciste del 21 al 31, tu depósito está programado para el miércoles 26 de junio.

Calendario de pagos del Seguro Social y posibles cambios

Este calendario no cambia por festivos, ni por estados ni por tipo de beneficio. Siempre se respeta el mismo esquema. Por eso, no hay error ni retraso: simplemente, te toca esperar unos días más. Aunque todavía falten días, puedes ir preparando todo para asegurarte de que el dinero llegue sin problemas. Revisa tu cuenta bancaria habitual, tu acceso a la tarjeta Direct Express o a tu perfil en “My Social Security”.

Si tu dirección o tu cuenta ha cambiado recientemente, es importante que lo hayas notificado a la SSA. Cualquier error en los datos puede hacer que el pago rebote o se retrase, así que revisa que todo esté correcto cuanto antes.

Pago del cheque de jubilación del Seguro Social

El monto promedio que se está pagando en 2025 es de $1,976 mensuales, pero si te jubilaste más tarde o tienes un historial de ingresos alto, puedes recibir hasta $5,108. Cada caso es diferente, y puedes ver tu cifra exacta entrando a tu cuenta oficial en la web del Seguro Social.

Si aún no tienes creada esa cuenta, puedes hacerla en menos de 10 minutos y empezar a revisar tus pagos mes a mes. También puedes recibir notificaciones cuando el cheque se emita o si hay algún cambio relevante. Si estás en este grupo de nacidos del 21 al 31, el próximo pago no es el 19 sino el 26 de junio. No es un retraso ni un fallo: es el funcionamiento normal del calendario del Seguro Social.

Tenerlo claro evita preocupaciones innecesarias y te ayuda a estar preparado para la fecha correcta. Revisa tus datos, tu cuenta y tu historial de pagos. Si todo está bien, tu depósito va a llegar en la fecha prevista. Y si tienes dudas, puedes llamar a la SSA al 1-800-772-1213 o entrar a tu cuenta personal para confirmarlo.