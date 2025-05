El 17 de mayo no hay una nueva ronda de pagos extraordinarios del Seguro Social, pero sí corresponde el depósito mensual para un grupo específico de jubilados. Y hay un detalle importante: quienes hayan cambiado recientemente su cuenta bancaria o el método de cobro podrían ver reflejado el dinero en una vía distinta a la habitual.

La Administración del Seguro Social (SSA) no ha anunciado ningún pago adicional este viernes, pero según el calendario oficial, el miércoles 15 de mayo se emitieron los pagos correspondientes a beneficiarios nacidos entre el 11 y el 20 de cada mes. Dependiendo del banco, algunos depósitos podrían reflejarse con retraso el viernes 17.

Estos jubilados notaran un cambio en su ingreso del Seguro Social

Los jubilados que hayan actualizado su información bancaria entre finales de marzo y mediados de abril podrían recibir el pago de mayo en una nueva cuenta o tarjeta, si el sistema logró procesar a tiempo el cambio. Esta modificación no afecta el monto ni la fecha oficial del depósito, pero sí puede alterar la vía por la que llega el dinero.

La SSA ya no permite actualizar datos bancarios por teléfono: ahora el cambio debe hacerse a través de la cuenta en línea my Social Security o de forma presencial. Esto forma parte de una política de seguridad para evitar fraudes.

Qué significa recibir el pago en un nuevo formato

Esto se refiere a ver el depósito reflejado en una cuenta o tarjeta distinta, ya sea porque el beneficiario pasó de Direct Express a cuenta bancaria, cambió de banco o actualizó su número de cuenta. Aunque no hay cambios en el importe del cheque, sí puede haber variaciones en el tiempo de liberación del dinero, dependiendo de la entidad bancaria.

Además, si el sistema aún no terminó de validar la nueva información, el pago podría retrasarse o incluso redirigirse temporalmente a la cuenta anterior, si esta no ha sido cerrada. Para quienes modificaron su forma de cobro recientemente, lo mejor es ingresar a my Social Security y revisar el historial de pagos. Allí se indica si el depósito fue procesado, a qué cuenta fue enviado y si hay alguna alerta relevante.

Si el pago no aparece después de 72 horas hábiles, es recomendable contactar primero con el banco y luego, si es necesario, con una oficina local de la SSA. Mientras tanto, no se debe cerrar la cuenta anterior hasta confirmar que el nuevo depósito fue recibido correctamente.