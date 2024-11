El Ajuste por Costo de Vida, conocido como COLA, aumentará un 2,5 por ciento en 2025. Un dato que llevaba meses especulándose y que por fin, las autoridades competentes de Estados Unidos han confirmado. La consecuencia de este aumento se nota directamente sobre los pagos que realiza la Administración del Seguro Social (SSA). Es el caso por ejemplo de los jubilados, que verán como sus cheques son de mayor importe a partir de enero, gracias a este Ajuste por Costo de Vida.

Y es que la jubilación es una etapa en la vida de los ciudadanos que el Gobierno debe cuidar especialmente. Se trata de un momento en el que se cumplen los requisitos establecidos para poder dejar de trabajar, y percibir un pago mensual. Un dinero que viene a sustituir al salario y por tanto, debe equipararlo de tal forma, que consiga que el beneficiario no pierda nivel adquisitivo. Por este motivo es fundamental la existencia de este Ajuste por Costo de Vida (COLA), que es quien consigue equiparar los cheques para que n se van perjudicados por la inflación.

El Costo por Vida consigue aumentar los pagos de los jubilados

El pago de los jubilados aumentará a partir de enero de 2025 gracias al Ajuste por Costo de Vida (COLA). Concretamente, el aumento de este índice será de un 2,5 por ciento. Pero, ¿De qué depende este aumento? El porcentaje de aumento del COLA de establece para combatir el impacto de la inflación. Esto significa, que no se trata de un aumento de los pagos del Seguro Social como tal. Realmente se trata de una especie de reajuste para no perjudicar a los jubilados.

Y es que si el costo de vida aumenta, es decir, los gastos básicos aumentan su valor y los jubilados reciben el mismo dinero del Seguro Social, perderían nivel adquisitivo. Es por ello que gracias al COLA, estos cheques se equiparan en base al impacto de la inflación y al final, consiguen que las cuantías percibidas por los jubilados aumenten, pero para equipararse y seguir manteniendo el mismo nivel adquisitivo.

En definitiva, los jubilados van a recibir más dinero cada mes a partir de 2025, pero no podrán con ello afrontar gastos mayores a años anteriores. De hecho, este cálculo está hecho para que no se vean perjudicados, pero tampoco es un aumento de beneficios como tal. En cualquier caso, la existencia del Ajuste por Costo de Vida o COLA, es fundamental para que los beneficiarios del Seguro Social, no se vean perjudicados a causa de la inflación.

Los jubilados recibirán en torno a $600 más

Teniendo en cuenta el aumento del Ajuste por Costo de Vida (COLA) en un 2,5 por ciento, la pregunta más importante es ¿Cuánto dinero van a aumentar el pago de los jubilados? Pues bien, los casi 72.5 millones de jubilados a los que ampara el Gobierno de Estados Unidos, van a ver como sus cheques mensuales aumentan en torno a los 50 dólares. Esto significa, que los jubilados beneficiarios del Seguro Social, van a recibir aproximadamente 600 dólares más en 2025.

En cuanto a las cuantías medias resultantes tras sumar estos datos del Ajuste por Costo de Vida (COLA), la Administración del Seguro Social (SSA) señala lo siguiente:

Jubilados: $1,976 dólares mensuales.

Parejas jubiladas: $3,089 dólares mensuales.

Madre viuda con 2 hijos: $3,761 dólares mensuales.

Viuda sin hijos: $1,832 dólares mensuales.

Persona trabajadora con alguna discapacidad, cónyuge con uno o más hijos: $2,826 dólares mensuales.

Pago promedio de la SSA para trabajador discapacitado: $1,580 dólares mensuales.

En este mismo sentido, las cuantías máximas que van a recibir los beneficiarios del Seguro Social en 2025 gracias al aumento del costo de vida, son: