Mayo sigue su curso y los jubilados del Seguro Social nacidos entre el 11 y el 20 de cualquier mes ya tienen confirmada la fecha de su próximo depósito. Así que, si no te tocaba cobrar el pasado día ocho, ahora ya tienes una fecha de cobro: según el calendario oficial de pagos, el miércoles 15 de mayo es el día programado para este grupo. Y si tampoco te toca esa fecha, aún queda una más.

La Administración del Seguro Social (SSA) distribuye los pagos en tres fases mensuales. Este segundo bloque representa a una gran parte de los beneficiarios que, como siempre, recibirán su dinero mediante depósito directo o tarjeta Direct Express.

Estos son los importes y calendario de pagos del Seguro Social en mayo

El importe promedio del cheque de jubilación en 2024 es de $1,913 al mes, aunque el ingreso puede cambiar según tu historial laboral, los ingresos que reportes y la edad en la que hayas solicitado el beneficio. Los jubilados que se retiraron a los 70 años y cotizaron durante décadas con ingresos altos pueden alcanzar hasta $4,873 mensuales, que es el máximo permitido en 2024. En cambio, quienes se jubilaron anticipadamente suelen recibir entre $1,200 y $1,800.

En mayo, el calendario de pagos es el siguiente:

8 de mayo nacidos del 1 al 10.

15 de mayo nacidos del 11 al 20.

22 de mayo nacidos del 21 al 31.

Si no has recibido el pago del ocho de mayo del Seguro Social haz esto

Cuando tienes derecho a cobrar este cheque del Seguro Social y pasa la fecha sin que llegue tu dinero, lo primero es esperar al menos tres días hábiles. A veces, los bancos pueden tardar en procesar el depósito, especialmente si es el primer mes en que cobras. Después de ese plazo, accede a tu cuenta en my Social Security para comprobar si hubo algún error, retención o cambio administrativo.

Allí también puedes verificar tus datos bancarios, el historial de pagos y los avisos importantes. Si todo está correcto y aún no has recibido el depósito, puedes contactar con tu oficina local del Seguro Social o llamar directamente a su línea de atención. En la mayoría de casos, los pagos se recuperan rápidamente si el problema se reporta a tiempo.

Recuerda: es clave que tengas tus datos al día porque tus pagos se pueden suspender simplemente por no tener un único dato sin actualizar, como por ejemplo, tu cuenta bancaria.

Recordatorio importante para todos los jubilados de Estados Unidos

Todos los pagos de mayo ya incluyen el aumento por Costo de Vida (COLA) del 3,2% aprobado para 2024. Este ajuste se aplica desde enero, y sigue marcando diferencia en los cheques mensuales de millones de beneficiarios.

Si aún no has visto reflejado ese incremento, puedes consultarlo desde tu perfil de beneficiario. El COLA se suma automáticamente sin necesidad de solicitud, pero solo se aplica si estás recibiendo el beneficio completo del Seguro Social y no hay descuentos por impuestos, Medicare o retenciones por sobrepagos.

Fuente: Social Security Administration