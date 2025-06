Si quieres seguir trabajando mientras cobras tu pensión del Seguro Social, en 2025 vas a poder hacerlo. La jubilación parcial te da la opción de tener un ingreso estable y complementar tu pensión. La clave está en conocer bien los límites y reglas para no perder dinero. Aquí te explico cómo puedes combinar tu empleo y el Seguro Social sin afectar tus pagos.

La jubilación parcial te permite recibir parte de tu pensión del Seguro Social mientras sigues trabajando. Esto aplica si ya cumpliste la edad mínima de 62 años, pero todavía no llegaste a la plena edad de jubilación, que para la mayoría es entre 66 y 67 años.

Jubilación parcial: qué es y cómo funciona

Si decides cobrar tu pensión antes de esa edad, la SSA descuenta un porcentaje de tus pagos mensuales. Pero la ventaja es que sigues teniendo un ingreso extra por tu trabajo, algo que ayuda a muchos a pagar facturas o ahorrar un poco más. Si no alcanzaste la edad plena de jubilación, puedes ganar hasta $22,320 al año sin que te reduzcan tus pagos. Si superas esa cantidad, la SSA descuenta $1 por cada $2 que pases del límite.

El año en que cumples la plena edad de jubilación, el límite es más alto: puedes ganar hasta $59,520 antes de que te descuenten. A partir de tu cumpleaños, no hay límite y puedes cobrar tu pensión completa sin reducciones, aunque sigas trabajando.

Aprovecha tu cheque jubilacíon y sigue trabajando

Si quieres seguir trabajando y ya cumpliste la edad completa, no te preocupes. Desde ese momento puedes cobrar tu pensión completa sin que te quiten nada, no importa cuánto ganes. Si todavía no llegas a esa edad, asegúrate de calcular bien tus ingresos para no pasarte del límite y ver reducciones en tu cheque. Puedes hablar con la SSA para que te ayuden a entender cómo se ajustan tus pagos según lo que ganes.

Combinar empleo y jubilación puede ser muy útil para no depender solo de la pensión. Muchos eligen trabajar unas horas a la semana o en temporada alta para sumar ingresos.

Si te animas a esta opción, revisa cada tanto tus ingresos y avisa a la SSA si hay cambios grandes. Así evitas sorpresas y siempre sabes qué cantidad vas a recibir en tu cheque mensual. Mantén la calma y planifica bien para que disfrutes de esta nueva etapa con el dinero que te corresponde.