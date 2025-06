Cada vez que llega la temporada de impuestos, miles o más bien millones de personas en Estados Unidos cruzan los dedos esperando que su reembolso de impuestos llegue sin problemas. Ese dinero extra, para muchos, no es un lujo: es un respiro.

Ahora bien, este año hay que tener más cuidado que nunca. El IRS ya lo dejó claro: van a revisar con más detalle las declaraciones. Y no solo en los casos graves. También en esos donde hay errores pequeños, datos mal puestos o cosas que simplemente no encajan del todo.

A veces es un número mal escrito. O un campo vacío. Detalles que parecen menores, pero que pueden frenar todo el proceso. Y cuando eso pasa, el reembolso no llega ni esta semana ni la próxima.

Motivos por los que el IRS puede retener tu reembolso de impuestos

Uno de los errores más comunes en 2025 tiene que ver con los ingresos que se declaran. Si la cifra que incluyes no coincide con la que reportó tu empleador, o si te olvidas de declarar un trabajo adicional, el IRS detecta el problema y detiene el trámite.

Esto sucede mucho con trabajos por contrato, empleos temporales o ingresos extras que no siempre se suman correctamente. Aunque no haya intención de engañar, el sistema cruza los datos y salta la alerta.

Hay otros motivos que también provocan demoras, como los siguientes:

• Información personal incompleta, como tu número de Seguro Social o dirección

• Errores en los datos bancarios para el depósito directo

• Reclamos de créditos fiscales sin respaldo suficiente

• Cambios familiares no justificados, como dependientes nuevos o estado civil modificado

Incluso si haces la declaración por internet y todo parece estar bien, no hay garantía de que no entre en revisión. A veces el IRS pide documentos adicionales y, hasta que no los recibe, tu dinero queda en pausa. Y recuerda que aunque la Tax Season ya haya acabado para la mayoría de ciudadanos, lo cierto es que el IRS sigue aceptado declaraciones, aunque existan multas y penalizaciones por enviarlas tarde.

Cómo evitar problemas con tu reembolso de impuestos del IRS

Antes de enviar tu declaración, tómate unos minutos extra para revisar cada dato. Compara los formularios W-2, 1099 y cualquier otro documento oficial con lo que escribiste. Asegúrate de que todo coincida y no falte nada.

Si el IRS te contacta para pedir más información, responde lo más pronto posible. Dejar pasar los días solo alarga los tiempos. Y por si acaso, guarda copias de todo lo que entregues, ya sea en papel o en digital.

Además, si aún no presentaste tu declaración, no lo dejes para el último momento. Las prisas suelen jugar en contra. Un error por apuro puede costarte semanas de espera sin necesidad.

El reembolso de impuestos es un ingreso que muchas personas esperan con ganas. Pero para que llegue a tiempo, hace falta hacer bien el proceso desde el principio. Un poco más de atención hoy puede ahorrarte un buen dolor de cabeza mañana.