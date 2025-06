Si estabas esperando tu reembolso de impuestos, ahora tienes más claro qué tan rápido está actuando el IRS en tu estado. El mes de junio marca el corte para los datos más recientes sobre los reembolsos emitidos. Ya hay estados que destacan por la cantidad de pagos procesados, y esto te puede dar una idea de si tu pago está cerca de llegar o si hay demoras.

California, Texas, Nueva York y Florida están entre los estados donde el IRS ha enviado más cheques de reembolso en la primera mitad del año. Estos estados tienen un gran número de contribuyentes, y por eso se ven reflejados en la lista.

Fechas de ingreso de los cheques de reembolso del IRS según Estado

En muchos casos, los reembolsos ya llegaron a las cuentas bancarias de los contribuyentes. Si todavía no lo has visto en tu cuenta, revisa tu declaración para confirmar que todo está correcto y que no haya demoras. Si tu estado está entre los que más cheques han recibido y no ves el tuyo, es importante que verifiques tu declaración en línea. Usa la herramienta del IRS para rastrear el estado de tu reembolso.

El IRS prioriza las declaraciones electrónicas y los datos correctos. En estados con más gente que presenta su declaración en línea, los pagos suelen fluir más rápido. Si aún usas papel para hacer tu declaración, ten en cuenta que puede haber demoras. Lo mejor es actualizar tu forma de presentar impuestos para que el dinero llegue directo a tu cuenta.

Prueba este consejo para no perder tu reembolso del IRS

Si quieres asegurarte de que tu cheque llegue rápido el próximo año, presenta tu declaración electrónica y con datos bancarios actualizados. Así evitarás los retrasos que suelen ocurrir con los formularios en papel.

Revisa bien tu información y mantente pendiente. Aunque tu pago tarde un poco más, el IRS ya está en marcha y junio es un buen mes para ver resultados concretos. Mantente al tanto y no pierdas la calma: tu dinero está en camino.