El Servicio de Impuestos Internos (IRS) acaba de emitir un recordatorio importante para millones de ciudadanos de Estados Unidos y residentes que se encuentran viviendo fuera del país. La agencia informa que las declaraciones federales sobre la renta para el año fiscal 2024 deben presentarse y los impuestos adeudados tienen que pagarse antes del 16 de junio de 2025. IRS no reveló ninguna modificación sustancial, sin embargo el mensaje sirve como una alerta para los ciudadanos que viven fuera del territorio nacional y que desconocen por completo cuáles son sus obligaciones tributarias. La política del servicio no exime a los contribuyentes así no se encuentren físicamente en el país.

Prórroga automática del IRS

IRS brinda una prórroga automática de dos meses a las personas que posean un domicilio fiscal y lugar de trabajo principal que se encuentren fuera de Estados Unidos y Puerto Rico. Lo que incluye a ciudadanos, extranjeros residentes y aquellos que cuenten con doble nacionalidad, además de personal militar destacado en el exterior. No se necesita una solicitud para recibir este periodo de gracia automático.

Aquellos que aún requieran más tiempo, sí deben presentar su solicitud con el formulario 4868 o el formulario 7004. La prórroga dará tiempo hasta el 15 de octubre de 2025, sin embargo es importante tener en cuenta que solo aplica para la presentación de impuestos, no para el pago. Los intereses comienzan a acumularse sobre todo impuesto no pagado desde el 15 de abril del 2025, fecha límite inicial para la presentación y pago de impuestos.

Qué ingresos debes declarar

Todo contribuyente estadounidense, al margen de su residencia, debe declarar sus ingresos mundiales. Esto incluye salarios, intereses, dividendos y ganancias que reciban de fuente extranjera. No presentar esta información de manera objetiva y a tiempo, puede terminar ocasionando sanciones y pérdida de beneficios fiscales, como por ejemplo la exclusión de ingresos ganados en el extranjero.

Asimismo, los contribuyentes del IRS que tengan cuentas financieras extranjeras que superen los $10,000 en cualquier momento durante 2024 tienen que enviar el Formulario 114 electrónicamente a la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Cómo pagar tus impuestos

Los usuarios que presenten su declaración electrónicamente o en papel, pueden hacerlo a través del formulario 4868. Los métodos incluyen pago en la Cuenta en Línea del IRS, Pago Directo del IRS, EFTPS, tarjetas de crédito y débito. Además, el servicio de impuestos acepta pagos de cuentas bancarias y asimismo billeteras digitales no estadounidenses, sin embargo se debe precisar que pueden aplicarse tarifas.

Para aquellas personas que son afectadas por el conflicto en curso entre Israel, Gaza o Cisjordania, el IRS extendió la fecha límite de presentación y pago federal hasta el 30 de septiembre de 2025. Así como también el persona militar destacado en zonas de combate, puede ser elegible para nuevas prórrogas según directores del IRS.