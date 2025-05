El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ya inició la segunda fase de la temporada de impuestos. Con el vencimiento para presentar las declaraciones en el mes de abril, miles de contribuyentes esperan con entusiasmo recibir sus rembolsos. Si no llega a cumplir con la fecha límite para la presentación de tus impuestos, sin solicitar una prórroga, se le penalizará con intereses y multas de por medio. Pero algunos usuarios no deben preocuparse por ello, ya que cuentan con una fecha límite que se ha extendido mucho más tiempo de lo habitual que fue el último 15 de abril. Específicamente solo en algunos estados se ha brindado el beneficio de extensión para la presentación de impuestos.

Estos estados cuentan con una extensión

Es posible que muchos contribuyentes estén recibiendo notificaciones del IRS sobre sus declaraciones de impuestos atrasadas, sin embargo si usted ha sufrido ciertas circunstancias específicas en algunos estados cuenta con una prórroga para presentar sus impuestos. De acuerdo a la comunicación oficial del Servicio de Impuestos, ciertas áreas de doce estados que calificaron para recibir ayuda por desastres se les extendió su fecha límite para presentar impuestos hasta el 1 de mayo, asimismo otros estados tienen has octubre y noviembre del 2025 para ejecutar la presentación. A pesar de que la nueva fecha límite ya pasó, los estados y condados asociados cuentan con mucho más tiempo para enviar su solicitud al IRS:

El condado de Los Ángeles en California tiene hasta el 15 de octubre, esto debido a los incendios forestales que azotaron el lugar durante enero pasado.

tiene hasta el 15 de octubre, esto debido a los incendios forestales que azotaron el lugar durante enero pasado. Tienen hasta el 3 de noviembre de 2025 en todo Kentucky y los condados de Boone, Greenbrier, Lincoln, Logan, McDowell, Mercer, Mingo, Monroe, Raleigh, Summers, Wayne y Wyoming en Virgina Occidental tras las fuertes tormentas que vivieron ocurrieron en febrero de este año.

Qué pasa si no presento mi declaración de impuestos

Si no lograste cumplir con la fecha límite para realizar la presentación de tus impuestos ante IRS, lo primero que el servicio recomienda a los contribuyentes es realizarlo lo antes posible. Si tardas más tiempo, se acumularán los interés como penalización por no presentar a tiempo. Asimismo, cuanto antes presente la declaración, la penalización podría ser igual de alta o incluso nula de acuerdo a las circunstancias.

La principal razón de los contribuyentes para no presentar sus impuestos es que no pueden pagar su impuesto federal sobre la renta. Si esto ocurre, el IRS siempre señala que se debe presentar la declaración a pesar de no cumplir con pagarla. La multa no enviar la declaración se aplica a quienes no la presentan a tiempo.

El reembolso para este año

Para todo aquel que declaró sus impuestos a tiempo, el reembolso promedio que recibirá del IRS es de $2,945. Si todavía no has recibido el monto y quieres conocer su estado puedes utilizar la herramienta «¿Dónde está mi reembolso?» que está en la web oficial del Servicio de Impuestos. Lo cierto es que su reembolso podría ser retenido si cuenta con una deuda el estado o el Gobierno Federal.

Si eres un contribuyente que busque reducir su obligación tributaria para este año fiscal, existen algunas maneras para reducirla, tanto de forma legal como aquellas las recomendadas por IRS. Una de las vías es recordar declarar una pérdida de capital si es propietario de activos, además puedes realizar contribuciones al Servicio de Impuestos para reducir su obligación tributaria.