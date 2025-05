El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos informó sobre una radical medida a todos los inmigrantes con estatus legal. La agencia reafirmó que la residencia permanente y los privilegios de la visa estadounidense pueden ser revocados si los titulares son encontrados culpables de delitos graves. En su más reciente publicación en la red social X, USCIS Los Ángeles anunció la identificación de un ciudadano chino que contaba con múltiples condenas por delitos graves. Las autoridades anunciaron que en conjunto con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se procedió a revocar la green card del individuo, iniciando la deportación.

Medidas severas de USCIS

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración dejó en claro que poseer una green card no es un derecho, sino un privilegio que en cualquier momento puede ser retirado. Pues toda persona que no demuestre buen comportamiento, cometa actividades delictivas y no se alinee a las leyes de Estados Unidos, será considerado un mal elemento y se le revocará su residencia permanente a pesar del estatus legal.

USCIS no reveló la identidad del ciudadano chino, ni tampoco los años en que el hombre cometió los delitos. Los funcionarios anuncian que este caso debe servir a todos los inmigrantes con green card como una advertencia: tienes un buen comportamiento o la deportación será inminente. El anuncio se realiza ante los esfuerzos que viene ejecutando el servicio de inmigración en las principales ciudades de Estados Unidos.

Controversia con el director de USCIS

Joseph Edlow, nominado por Donald Trump para dirigir USCIS, causó mucha preocupación en la comunidad estudiantil internacional durante su audiencia de confirmación ante el Comité Judicial del Senado. El abogado de profesión indicó que, de ser confirmado como director, una de sus políticas será eliminar el programa de Capacitación Práctica Opcional (OPT), que en la actualidad permite a los estudiantes internacionales trabajar en Estados Unidos hasta 12 meses después de completar sus programas académicos.

Estos programas se han mostrado como un pilar estratégico para el país, pues tiene la finalidad de atraer y retener al talento mundial. Líderes empresariales, economistas y defensores de la educación han advertido que la eliminación del programa perjudicará significativamente la competitividad de Estados Unidos, sobre todo en industrias que dependen de mano de obra altamente calificada.

ICE también pone mano dura

Como parte de la misión de seguridad nacional, los oficiales de los aeropuertos realizan revisiones de la admisibilidad de extranjeros que posean green card. Para ello utilizan una antigua ley de inmigración de Estados Unidos, en el que los inmigrantes que fueron condenados por delitos que se consideren de vileza moral, pueden perder su estatus legal y además ser deportados.

Vileza moral constituyen actos como hurto mayor y también el uso o distribución de sustancias controladas. En ese contexto, la Secretaria de Seguridad, Kristi Noem, aseguró que las medidas durante la administración de Donald Trump se han vuelto más estrictas, son el fin de solo aceptar inmigrantes que se alineen a las leyes.