Miles de beneficiarios del Seguro de Incapacidad del Seguro Social (SSDI) se enfrentan cada año a revisiones médicas o administrativas que buscan confirmar si aún cumplen con los requisitos para seguir recibiendo este apoyo mensual. Este proceso, conocido como revisión médica continua (CDR), puede generar incertidumbre, especialmente en fechas de pago.

Sin embargo, en julio de 2025, los pagos del SSDI no se verán afectados si estás en medio de una revisión, siempre que no hayas recibido una notificación oficial de suspensión por parte del Seguro Social. Mientras el proceso siga en curso, los depósitos seguirán realizándose normalmente, y cualquier cambio solo se aplicará si se determina una pérdida de elegibilidad.

Fechas clave y pasos para evitar retrasos en el SSDI

Los pagos del SSDI están confirmados para los días 9, 16 y 23 de julio, de acuerdo con la fecha de nacimiento del beneficiario. Estas fechas no cambian por el hecho de estar bajo revisión. No obstante, es fundamental estar atento a cualquier notificación oficial del Seguro Social, ya que solo una determinación formal puede afectar el depósito mensual.

Durante una revisión, el SSA evalúa si sigues cumpliendo con los criterios de discapacidad. Mientras no haya una decisión definitiva, el pago no se interrumpe. En caso de que el resultado sea negativo, aún tienes derecho a presentar una apelación. Si lo haces dentro del plazo, puedes seguir recibiendo tu cheque mientras se resuelve tu caso.

Además, es recomendable ingresar de forma regular a tu cuenta “My Social Security”, donde puedes consultar el estado de tu revisión y saber si el proceso requiere información adicional. También puedes contactar al SSA al 1-800-772-1213, aunque en épocas de alta demanda es posible que enfrentes esperas.

No olvides entregar cualquier documento médico o formulario que te hayan solicitado. Retrasos en la entrega pueden afectar el flujo normal de tu beneficio, e incluso generar demoras en los pagos. Si para la fecha esperada no has recibido tu depósito, verifica tu cuenta bancaria o tarjeta Direct Express, y si tras tres días hábiles aún no aparece, comunícate con el SSA con tu número de Seguro Social a la mano.

Consejos para proteger tu beneficio del SSDI durante una revisión

Mantener tus datos actualizados —dirección, teléfono y cuenta bancaria— es esencial para evitar contratiempos. Algunos retrasos se deben a cambios en esta información o a errores bancarios.

Recuerda: el SSA no suspenderá tu pago sin avisarte formalmente. Usa este mes para revisar tus datos, cumplir con los plazos establecidos y conservar toda la correspondencia que recibas. En caso de dudas, puedes acudir a una oficina local del Seguro Social o solicitar la ayuda de un representante autorizado.

Mantenerte informado y actuar con prontitud es la mejor forma de asegurar que tu beneficio del SSDI siga llegando puntualmente, incluso durante una revisión.