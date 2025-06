El próximo miércoles 25 de junio habrá un nuevo pago del Seguro Social para jubilados, beneficiarios por incapacidad y personas viudas que sean beneficiarios y que además cumplan edad entre el 21 al 31 de cualquier mes.

El pago del Seguro Social podría ser de hasta $5,108 para aquellas personas que cotizaron el máximo de años y se hayan jubilado a los 70 años.

Pero este cheque del Seguro Social solo lo recibirán aquellos que nacieron del 21 al 31, no de junio, si no de cualquier mes. Por este motivo, los jubilados, beneficiarios del SSDI y viudos nacidos del 1 al 20, no recibirán el próximo pago y tendrá que esperar al nuevo calendario de pagos del mes de julio.

Calendario de pago mes de julio 2025 del Seguro Social

Tipo de beneficiario Fecha de pago SSI (Supplemental Security Income) 1 de julio de 2025 Retirados antes de mayo de 1997, o que reciben SSI + Seguro Social 3 de julio de 2025 Nacidos del 1 al 10 9 de julio de 2025 Nacidos del 11 al 20 16 de julio de 2025 Nacidos del 21 al 31 23 de julio de 2025

Pagos por depósito directo: Generalmente se abonan antes de las 9 a.m. (hora local) del día programado

Si tu fecha anual cae en fin de semana o festivo, el depósito llega el día hábil anterior (primero del mes, tercero o miércoles) .

Pagos por papel: La SSA está eliminando gradualmente los cheques en papel; se recomienda cambiar al depósito directo o tarjeta Direct Express antes de septiembre de 2025