No todas las personas reciben la ayuda de los cupones de alimentos del SNAP el mismo día. De hecho, hay quienes ya pudieron usar sin problemas su tarjeta EBT para comprar en el supermercado. En cambio, por otro lado, hay quienes todavía siguen esperando a que se les cargue el saldo de esta prestación. Con los cupones de alimentos SNAP, el calendario cambia dependiendo del estado del beneficiario y eso puede marcar una gran diferencia.

Hay quienes cada mes reciben su pago sin falta en la misma fecha. Pero también están los que deben esperar varios días, incluso pasadas las primeras semanas. Por eso conviene saber desde ahora si el tuyo ya fue enviado o si todavía está por llegar.

A decir verdad, una de las cosas más útiles para planificar tu economía mensual es tener en mente toda esta información. No estamos hablando solo de saber si hoy mismo puedes bajar al supermercado adherido y hacer la compra o no. Se trata, también, de tener la seguridad de que la ayuda llegará. Gracias a saber esto no tendrás que alarmarte innecesariamente si ves que otras personas ya la han recibido dentro del mes de junio y tú todavía no tienes acceso al dinero del SNAP.

Fechas de pago de los cupones de alimentos SNAP en junio por estado

Este es el calendario de pagos actualizado para junio de 2025, según los datos disponibles por cada estado. En algunos casos, las fechas dependen del número de Seguro Social, el apellido, el número del caso o la fecha de solicitud:

Alabama : 4 al 23 de junio

Alaska : 1 de junio

Arizona : 1 al 13 de junio

Arkansas : 4 al 13 de junio

California : 1 al 10 de junio

Carolina del Norte : 3 al 21 de junio

Carolina del Sur : 1 al 10 de junio

Colorado : 1 al 10 de junio

Connecticut : 1 al 3 de junio

Dakota del Norte : 1 de junio

Dakota del Sur : 10 de junio

Delaware : 2 al 23 de junio

Florida : 1 al 28 de junio

Georgia : 5 al 23 de junio

Hawái : 3 al 5 de junio

Idaho : 1 al 10 de junio

Illinois : 1 al 10 de junio

Indiana : 5 al 23 de junio

Iowa : 1 al 10 de junio

Kansas : 1 al 10 de junio

Kentucky : 1 al 19 de junio

Luisiana : 1 al 23 de junio

Maine : 10 al 14 de junio

Maryland : 4 al 23 de junio

Massachusetts : 1 al 14 de junio

Michigan : 3 al 21 de junio

Minnesota : 4 al 13 de junio

Mississippi : 4 al 21 de junio

Misuri : 1 al 22 de junio

Montana : 2 al 6 de junio

Nebraska : 1 al 5 de junio

Nevada : 1 al 10 de junio

Nueva Hampshire : 5 de junio

Nueva Jersey : 1 al 5 de junio

Nuevo México : 1 al 20 de junio

Nueva York : 1 al 9 de junio

Ohio : 2 al 20 de junio

Oklahoma : 1 al 10 de junio

Oregón : 1 al 9 de junio

Pensilvania : 3 al 14 de junio

Rhode Island : 1 de junio

Tennessee : 1 al 20 de junio

Texas : 1 al 28 de junio

Utah : 5, 11 y 15 de junio

Vermont : 1 de junio

Virginia : 1 al 7 de junio

Washington : 1 al 20 de junio

Virginia Occidental : 1 al 9 de junio

Wisconsin : 1 al 15 de junio

Wyoming: 1 al 4 de junio

Este calendario es clave si dependes de la ayuda para llegar a fin de mes. La mayoría de los depósitos ya fueron enviados, pero todavía hay pagos activos durante estos días. Tener esta información a mano puede marcar la diferencia.

Si no recibiste el pago cuando esperabas, revisa tu cuenta EBT o llama a la oficina local de SNAP. En muchos casos, un pequeño error en los datos puede retrasar la entrega. Pero si todo está en orden, solo queda tener paciencia: el dinero está en camino.