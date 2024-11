Solo quedan 3 días. El próximo miércoles 20 de noviembre, un sector de los beneficiarios del Seguro Social de Estados Unidos recibirán un nuevo pago. Y es fundamental que conozcan esta fecha, pues este cheque es el ingreso más importante del que disponen cada mes. Cabe recordar, que los beneficiarios del Seguro Social son personas jubiladas, con alguna incapacidad o supervivientes. En cualquiera de los casos, son personas que ya están fuera del mercado laboral y por tanto, no perciben un salario.

En este sentido, es vital que conozcan el calendario de pagos para poder llevar a cabo una planificación de su economía familiar. Pero, ¿Cuánto dinero van a recibir? Cada beneficiario tiene atribuido un importe concreto en base a su situación y los criterios de por qué tiene acceso a este pago. Así pues, hay dos distinciones entre todas las personas que reciben este cheque: Pues ni reciben la misma cantidad, ni el mismo día. Sin embargo, para todos ellos es el medio para mantener su nivel adquisitivo.

El próximo miércoles es día de pago del Seguro Social

Si este mes aún no has recibido el pago del Seguro Social, atento, porque en tres días puede que llegue tu momento. Y no, no haberlo recibido no es por cuestión de ningún error. Es cierto que ya hay beneficiarios que llevan días con su cheque ingresado, pero si no es tu caso, es porque no ha llegado tu momento. Cabe recordar, que la Administración del Seguro Social cuenta con un sistema propio organizativo, que es el que marca el plan de pagos.

Las personas que pueden recibir el próximo miércoles 20 de noviembre su pago del Seguro Social deben ser jubilados, o sufrir alguna incapacidad. Las razones de su pago no son las mismas, pero comparten el hecho de cobrar del Seguro Social. En el caso de los jubilados, son personas que han finalizado su periodo laboral vital, y ya han cumplido la edad establecida para poder retirarse. En base a criterios como los años de cotización, reciben una u otra cuantía.

En cuanto al segundo cupo de beneficiarios, se trata del pago establecido a las personas que sufren algún tipo de incapacidad. En este caso, son dos los pagos que el SSA contempla:

El Seguro por Incapacidad (SSDI): Son las personas que cuentan con años trabajados y por tanto, cotizados, pero que debido a una discapacidad, no pueden seguir trabajando.

La Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI): Personas con alguna discapacidad pero sin historial laboral ni ingresos.

Quienes reciben el cheque el 20 de noviembre

Que cada persona reciba el pago un día del mes diferente, responde a un plan prefijado por la Administración del Seguro Social (SSA). Es importante matizar, que no responde a ningún tipo de discriminación o ventaja entre unos beneficiarios y otros. Solo es una forma de organizar de forma escalonada los días de pago. De este modo, todo el mundo sabe qué día debe cobrar y así, puede organizar su economía familiar.

En base a dicho organigrama, la Administración del Seguro Social (SSA) tiene fijado el segundo, tercer y cuarto miércoles de cada mes, como días de pago. Pero, ¿Cuál es el criterio establecido para que a una persona le toque un miércoles u otro? Pues por extraño que parezca, es el día en que cada persona nació. Es decir, que tengas un día u otro de ingreso depende de tu cumpleaños. Eso sí, hay que matizar especialmente que es el día, y da igual el mes o el año. De modo que queda así:

Segundo miércoles del mes: Si tu cumpleaños cae entre el día 1 y 10.

Tercer miércoles del mes: Si tu cumpleaños cae entre el 11 y el 20.

Cuarto miércoles del mes: Si tu cumpleaños cae entre el 21 y el 31.

Si tenemos en cuenta que el 20 de noviembre es el tercer miércoles del mes, significa que recibirán el pago todos los beneficiarios del Seguro Social cuyo cumpleaños esté establecido entre el día 11 y el 20, independientemente, como hemos dicho, del mes o el año de nacimiento.