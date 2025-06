Si eres ciudadano o residente estadounidense y estás viviendo fuera de Estados Unidos, todavía puedes presentar tu declaración de impuestos sin multa hasta el 17 de junio. El IRS ofrece este plazo extra automáticamente, sin necesidad de pedir una extensión formal, pero no te exime del todo de posibles intereses o sanciones si debes dinero y no lo pagaste a tiempo.

Esto aplica a ti si tu domicilio principal está fuera del país o si estás trabajando en el extranjero. Pero atención: si no presentas o pagas correctamente, podrías enfrentar recargos que afectan tu devolución o te generan una deuda con intereses acumulados.

Un programa del IRS que no califica para todo el mundo

El IRS otorga una prórroga automática a contribuyentes que viven o trabajan fuera de EE. UU. al momento del vencimiento original del 15 de abril. Si estás en esa situación, puedes declarar hasta el 17 de junio sin solicitar nada adicional. Esto incluye tanto ciudadanos como residentes permanentes.

Eso sí: la extensión es solo para presentar la declaración. Si debías pagar impuestos, el IRS cuenta intereses desde abril. No presentar en junio podría aumentar tu deuda por penalizaciones por presentación tardía.

Así puedes presentar tu declaración al IRS desde el extranjero

Puedes hacer tu declaración electrónicamente usando programas autorizados por el IRS o enviar el formulario por correo. Si vas a enviar una declaración en papel, usa la dirección correspondiente para presentaciones desde fuera de EE. UU., que puedes consultar en el sitio oficial del IRS. Si prefieres usar un preparador de impuestos, asegúrate de que esté familiarizado con normas para contribuyentes en el extranjero, como la exclusión por ingresos extranjeros (Foreign Earned Income Exclusion) o créditos por impuestos pagados fuera.

Aunque tengas más tiempo para presentar, el IRS puede aplicar intereses desde abril si no hiciste un pago estimado en su momento. Además, si no declaras en absoluto, la multa por presentación tardía puede ser del 5 % mensual sobre el impuesto adeudado, hasta un máximo del 25 %. En algunos casos también podrías enfrentar restricciones para recibir tu reembolso o incluso problemas si planeas regresar a vivir o trabajar en EE. UU. más adelante.

Lo que debes hacer si estás en esta situación

Si estás fuera del país y no has presentado tu declaración, hazlo cuanto antes. No necesitas solicitar esta prórroga: ya la tienes. Pero sí debes tener listos tus formularios y la información de tus ingresos globales. Si te toca pagar, puedes hacerlo con tarjeta o transferencia bancaria internacional a través de los servicios que acepta el IRS.

La fecha límite es el lunes 17 de junio. Si necesitas más tiempo, aún puedes pedir una extensión adicional hasta el 15 de octubre, pero solo si presentas el formulario antes de la fecha límite de junio.