En muchas casas, el Seguro Social es ese dinero que llega todos los meses y que ayuda a cubrir lo básico. Puede ser por jubilación o por otro motivo, pero lo cierto es que más de uno organiza sus gastos en torno a esa fecha.

Jubilarte a los 67 años es posible, así como hacerlo antes, a los 62, pero todo depende de la situación de cada americano. Lo que cambia es el monto: no es igual cobrar temprano que esperar unos años más.

También influye cuánto trabajaste y cuánto ganaste a lo largo de tu vida. No hay dos casos iguales. Y aunque existen montos máximos oficiales, pocas personas llegan a esos niveles.

Cuánto podrías recibir si solicitas el Seguro Social este año

Los pagos del Seguro Social están directamente relacionados con la edad en que se solicita el beneficio. En 2025, estos son los máximos establecidos para quienes se jubilan a distintas edades:

Si decides retirarte a los 62 años , podrías recibir hasta 2.831 dólares al mes

A los 67 años , el monto puede alcanzar los 4.018 dólares mensuales

Y si esperas hasta los 70 años, el beneficio llega a un máximo de 5.108 dólares

Ahora bien, alcanzar esas cifras no es algo común. Para llegar a los montos más altos es necesario haber trabajado durante décadas con ingresos elevados y haber cotizado de forma regular. Por eso, muchas personas terminan cobrando bastante menos de lo que muestra la tabla.

También hay que considerar que pedir el beneficio antes de la edad plena implica una reducción permanente. En cambio, si esperas unos años más, tu pago mensual aumenta como una forma de compensación.

Cómo saber cuál es tu monto exacto del Seguro Social

Si todavía no lo has hecho, es buena idea abrir una cuenta en el portal My Social Security. Ahí vas a encontrar una estimación personalizada basada en tu historial de trabajo. Es gratis, fácil de usar y está disponible en español.

Además, la SSA envía un resumen impreso cada año a quienes pasan de los 60. Ese documento también incluye una proyección de lo que podrías recibir al jubilarte. Tener ese dato a mano te permite tomar decisiones con más seguridad. Planificar el retiro no siempre es fácil, pero conocer tu monto estimado te da una ventaja. No se trata solo de cuánto vas a cobrar, sino de cómo organizarte a partir de eso.