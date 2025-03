El Seguro Social, aunque muchos lo ven solo como la jubilación, en realidad va mucho más allá. Es, literalmente, lo que sostiene el día a día de millones de personas en Estados Unidos.

Quienes ya no trabajan, quienes viven con una discapacidad, quienes perdieron a alguien que mantenía la casa… Para todos ellos, este sistema es su ingreso estable. Este mes de marzo el pago ha seguido el patrón de siempre.

Cómo han sido los ingresos del Seguro Social en marzo

Se han hecho ya los pagos a los dos primeros grupos según su fecha de nacimiento. Queda solo un grupo pendiente, el último. Aquellos que nacieron entre el 21 y el 31 de cualquier mes. Pues bien, para ellos ya hay fecha concreta: el dinero les llegará el miércoles 26 de marzo.

Cada mes, los pagos no se hacen todos a la vez. Es un sistema que funciona por turnos. Más que nada, para que la cosa no se sature. Si a todos se les ingresara al mismo tiempo, sería un caos. Así que se organiza en función del día de nacimiento de cada persona. Y claro, marzo no iba a ser diferente.

Ya se han hecho los pagos del día 12 y del 19, que eran para los nacidos entre el 1 y el 20. Solo falta el del miércoles 26. Y eso ya está confirmado. Será la última transferencia del mes. Y como siempre, conviene estar pendiente por si hay algún fallo, algún retraso o cualquier tontería que te deje sin el dinero en el momento más inoportuno.

Quién cobra el Seguro Social el miércoles 26 de marzo

A ver, esto puede parecer obvio, pero no está de más recordarlo: solo quienes nacieron entre el 21 y el 31 cobrarán este miércoles. Ni antes ni después. Si ya recibiste tu pago este mes, entonces nada, no te corresponde ahora. Pero si estás en ese tramo, lo normal es que te llegue sin problemas, como siempre.

La mayoría de la gente lo tiene configurado por depósito directo. Es decir, el dinero aparece en tu cuenta y ya está. Rápido, limpio, sin líos. Pero también hay quien sigue con el cheque en papel. Y ahí sí que puede haber demoras. A veces el correo se retrasa, o simplemente pasa algo raro en el camino. Así que, si eres de los que aún usan el cheque físico, conviene que estés atento y no lo des por perdido si no llega justo el miércoles.

Cuánto se cobra en los pagos del Seguro Social del miércoles 26

El tema del dinero, claro, siempre es lo que más interesa. Y tiene sentido. En 2025, lo que se está pagando a un jubilado medio ronda los $1,976 al mes. No es una cifra mágica, pero ayuda. En el caso de una pareja en la que ambos reciben el beneficio, la cantidad conjunta puede subir a unos $3,089 dólares.

Eso sí, no todos cobran lo mismo. Aquí influyen cosas como los años que trabajaste, cuánto cotizaste, si cobras por jubilación o por incapacidad, o si eres beneficiario como familiar de alguien que falleció. Hay bastantes variables. Pero en general, esos son los promedios.