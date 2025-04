Desde este mes, abril, quienes reciben el Seguro Social en Estados Unidos notarán que hay un poco más de dinero en su cuenta. Un cambio discreto, sí, pero que marca una diferencia. El ajuste, que afecta a más de 72 millones de personas, se traduce en un 2,5% extra en sus pagos mensuales.

No hay que hacer nada. Ni un formulario. Ni una llamada. Nada. El dinero llegará solo. Como siempre, pero con algo más. Este tipo de incremento no es nuevo. Forma parte de la revisión que se hace cada año para intentar que la inflación no se coma el valor del cheque. O al menos no del todo.

Qué es la subida de pagos del Seguro Social y a quien le beneficia

No hablamos solo de jubilados, aunque ellos son mayoría. También se incluye a quienes reciben prestaciones por incapacidad, a quienes forman parte del SSI (el ingreso suplementario que ayuda a personas con recursos muy limitados), y a otros colectivos que tienen derecho a cobrar por viudedad o por jubilación anticipada.

Lo que cambia para cada uno depende de su situación: cuánto cobraba antes, qué tipo de ayuda recibe, cuánto ha cotizado. El porcentaje es el mismo, sí, pero el resultado no siempre lo es.

Cuánto van a subir los cheques del seguro Social en abril

La mayoría verá unos $30 o $40 más al mes. Pero no hay una cifra exacta que sirva para todos. Pongamos un ejemplo sencillo: si alguien recibía $1,600 al mes, con este aumento ahora pasará a cobrar $1,640.

Eso, a lo largo del año, supone casi quinientos dólares más. No da para un coche nuevo, desde luego. Pero sí puede marcar la diferencia cuando toca llenar la nevera, pagar el gas o comprar los medicamentos de siempre. Porque a veces, lo que parece poco en papel, en la práctica se nota. Mucho.

Y esto conviene subrayarlo porque siempre hay quien duda. Este incremento se aplica de forma automática. No hay que llamar ni rellenar nada. El dinero llega solo, en el mismo día que toca, siguiendo el mismo calendario de siempre. Para quienes tienen el depósito directo activado, el cambio se verá reflejado directamente en el banco. Como si nada, pero con algo más. A no ser que ocurra algo fuera de lo común, esta cantidad se mantendrá estable hasta final de año.

El calendario de pagos del Seguro Social en abril: todas las fechas

El calendario no ha cambiado. Todo sigue como siempre. Las fechas se organizan en función del día de nacimiento. Si has nacido entre el 1 y el 10 del mes, el cobro te llegará durante la segunda semana de abril. Si tu fecha de nacimiento está entre el 11 y el 20, lo recibirás en la tercera semana. Y si caes entre el 21 y el 31, será en la última. Las personas que están dentro del SSI ya recibieron su pago el día 1 del mes. Todo sigue su curso habitual. Sin sorpresas.

Aunque todo esté automatizado, no está de más revisar un par de cosas. Si has cambiado de cuenta bancaria, de dirección o de cualquier otro dato importante, asegúrate de que esté actualizado en el sistema. Porque si no lo está, pueden surgir retrasos. Y si llega el día y no has recibido nada, lo mejor es esperar unos días antes de llamar. A veces es solo cuestión de tiempo. La mayoría de los errores se resuelven solos en un par de jornadas.

Este aumento del 2,5% no responde a ningún impulso político. No es un capricho. Es un mecanismo que forma parte del propio funcionamiento del Seguro Social. Cada año se revisa el coste de vida y, si ha subido, también suben las prestaciones. La idea es que lo que se cobra hoy tenga más o menos el mismo valor que lo que se cobraba hace un año. No siempre se consigue al 100 %, claro. Pero al menos se intenta amortiguar el golpe.