Hay quienes ya recibieron su cheque este mes, quienes lo tienen en camino, y quienes ni siquiera saben cuándo les toca. Esa es la realidad con los pagos del Seguro Social en Estados Unidos: el calendario no es único para todos. Algunos ciudadanos están esperando ya el pago del SSI de julio, mientras que otros siguen esperando el pago de la jubilación de junio.

La Administración del Seguro Social no paga a todos al mismo tiempo. Divide a los beneficiarios en distintos grupos según dos cosas: la fecha en la que empezaste a cobrar y el día de tu cumpleaños. Puede parecer un sistema complicado al principio, pero una vez que sabes en qué grupo estás, todo encaja. Y esta semana, hay un grupo que sí cobra. Por eso, conviene tener claro si te corresponde.

Quiénes reciben el pago del Seguro Social el 19 de junio

El miércoles 19 es el turno del grupo 3, es decir, quienes reciben su pago del Seguro Social después de mayo de 1997 y nacieron entre el 11 y el 20 de cualquier mes. Este grupo forma parte del calendario escalonado que aplica la SSA todos los meses.

Si tienes activo el depósito directo, el dinero suele llegar ese mismo miércoles. En algunos casos, incluso por la mañana. Es la forma más rápida y segura de cobrar. Si aún no lo tienes activado, puedes gestionarlo desde tu cuenta en línea My Social Security.

Ahora bien, si no usas depósito directo, también recibirás el pago, pero puede tardar un poco más en reflejarse. A veces aparece el viernes, otras veces el lunes siguiente. Depende del banco, del tipo de cuenta o incluso del momento en que se procese el movimiento. Por eso, no está de más revisar tu cuenta ese día, pero tampoco alarmarse si no ves el ingreso de inmediato.

Cómo confirmar si recibirás tu pago del Seguro Social esta semana

Lo más práctico es entrar en el portal My Social Security. Desde ahí puedes ver la fecha exacta de tu próximo pago, cuánto te toca y cómo llegará. También sirve para cambiar datos si hay algo que no cuadra: número de cuenta, dirección, teléfono…

A veces también llegan cartas con la información de pago. O notificaciones. O alertas. No las ignores. Aunque parezcan papeles sin importancia, muchas veces contienen detalles que luego marcan la diferencia.

Estar al tanto de cuándo cobras no es una obsesión: es una forma de organizarte, de planificar el mes y de evitar disgustos. Porque aunque el dinero llegue, no siempre llega cuando uno lo espera. Y esa diferencia, si no estás atento, te puede complicar.