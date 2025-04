Mañana, justo cuando el calendario marca 23 de abril, hay mucha gente que va a estar pendiente del móvil o del banco. Y no es para menos. Es el día en que se emite el último pago del Seguro Social del mes. Si estás dentro del sistema y tu fecha de nacimiento cae a final de mes, entre el 21 y el 31, este puede ser tu turno. Conviene tenerlo presente, porque aunque no es algo nuevo, sí es algo que toca revisar cada mes.

Esto no va al azar. No es que a alguien le llegue el dinero antes o después por pura casualidad. Hay un calendario que se sigue al pie de la letra. Y lo curioso es que se organiza en función del cumpleaños de cada uno. Puede parecer raro, pero tiene sentido si lo piensas. Así se reparte mejor el flujo de pagos y no se colapsan los sistemas. Desde hace años funciona así. Y la verdad, dentro de lo que cabe, suele ir bastante fluido.

Excepciones al cobro del cheque del Seguro Social mañana

Ahora, ojo. Hay una excepción que todavía se mantiene. Quienes empezaron a recibir estos beneficios antes de cierto año siguen cobrando el día 3, pase lo que pase. Da igual cuándo nacieran. Es como una especie de norma antigua que todavía sigue vigente para algunos casos. Pero si empezaste a cobrar más tarde, lo más seguro es que el cobro se rija por tu fecha de nacimiento. Y ahí sí, si tu cumple está al final del mes, lo cobras mañana.

Desde enero hubo un pequeño aumento en los pagos. Un ajuste por el coste de la vida, que viene a ser una forma de intentar que los beneficios no pierdan valor con la inflación. No es una gran subida, no cambia vidas, pero sí se nota. Porque cuando cuentas cada dólar, cualquier mejora, por pequeña que sea, suma. Y hay que decirlo: a veces esos veinte o treinta dólares de más permiten llegar a fin de mes con un poco más de oxígeno.

Que tener en cuenta para cobrar mañana el Seguro Social

Y luego están los cambios más específicos. Esos que no afectan a todo el mundo, pero que sí han supuesto un alivio para muchas personas. Por ejemplo, para quienes habían trabajado en sectores públicos y veían su pensión reducida por otras normativas. Eso está cambiando. No ha sido automático ni inmediato, pero ya se están aplicando las correcciones. Y hay gente que ha visto cómo sus cheques han subido por fin.

Mañana, lo más prudente es comprobar que todo esté en orden. Tu cuenta bancaria, tu forma de cobro, si ha habido algún cambio que se te haya pasado. Porque aunque el sistema suele ser puntual, a veces hay retrasos. No siempre por culpa del Seguro Social, también pueden deberse a los bancos o a problemas técnicos puntuales. Si el pago no llega, espera unos días. Tres días hábiles suele ser el margen razonable. Y si pasa ese tiempo y sigue sin aparecer, entonces sí, llama. Mejor prevenir.