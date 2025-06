Si cobras el SSI y no has visto el depósito en tu cuenta este mes, no eres el único. En junio no hay pago del SSI, y no se trata de ningún error, suspensión o recorte. El motivo es otro, y está confirmado por la Administración del Seguro Social.

La clave está en el calendario de pagos. Como el 1 de junio cayó en sábado, la SSA adelantó el cheque al viernes 31 de mayo. Esto pasa cada vez que el primer día del mes cae en fin de semana o feriado: el depósito se adelanta automáticamente.

Cheque del SSI que no llega en junio: este es el motivo

El siguiente pago está confirmado para el lunes 1 de julio. Ese día se reanuda la programación habitual y vas a recibir tu depósito como siempre, sin tener que hacer ningún trámite extra. El monto promedio de pago del SSI es de $943, pero puede variar dependiendo de tus circunstancias. Algunas personas reciben menos si tienen otros ingresos o si comparten vivienda. En cambio, si vives solo o tienes gastos médicos especiales, puedes cobrar hasta $1,415 al mes.

Si no recuerdas haber recibido dinero a finales de mayo, entra ya a tu cuenta de my Social Security y revisa el historial de pagos. Ahí vas a ver que el depósito de junio ya se hizo el 31 de mayo, como parte del ajuste por calendario.

Es importante que verifiques también en tu cuenta bancaria o en tu tarjeta Direct Express. Si no aparece ningún pago, llama directamente al SSA al 1-800-772-1213 y ten a mano tu número de Seguro Social.

Cómo afrontar que el doble cheque te haya generado un problema financiero

Este adelanto puede ser un problema si ya gastaste el dinero del 31 de mayo pensando que era parte de tu presupuesto de mayo. Mucha gente se confunde y se queda sin ingresos hasta julio. No es tu culpa: el sistema no siempre es claro, y la SSA no manda avisos individuales cuando adelanta un pago.

Para la próxima, puedes consultar el calendario oficial de pagos del SSI en la web del Seguro Social o marcar en tu propio calendario los meses en los que hay adelantos. Eso te ayuda a organizarte mejor y a no tener sorpresas.

Si necesitas ayuda extra, puedes acudir a una oficina local del SSA o contactar con una organización comunitaria que te oriente. No estás solo, y este tipo de ajustes les pasa a millones de personas cada año.