Si estás en el programa SNAP y tu hogar tiene cinco personas, el próximo 16 de junio puedes recibir hasta $1,158 en tu tarjeta de beneficios. Esta cifra corresponde al monto máximo asignado para hogares de ese tamaño, aunque la cantidad exacta que recibas depende de tus ingresos, tus gastos mensuales y las reglas de tu estado.

La mayoría de los estados hacen los depósitos en ciclos, por lo que esta fecha corresponde a uno de los tramos medios del calendario. Si tu número de caso o apellido cae en ese rango, recibirás tu ayuda ese domingo sin necesidad de hacer ninguna gestión adicional.

Cheque de SNAP en los próximos días para este grupo de norteamericanos

Cada estado tiene su propio calendario, pero muchos utilizan el número final del caso, del Seguro Social o la inicial del apellido para determinar el día de pago. Por ejemplo, en Texas, los depósitos para familias grandes con letra inicial entre la M y la R suelen caer entre el 15 y el 17 de cada mes. En Florida o Georgia, se usa el último número del expediente.

Si no tienes claro cuándo te toca, puedes consultar en la web oficial de tu estado o revisar el último comprobante de depósito. También puedes llamar al número de servicio SNAP que aparece en tu tarjeta EBT para confirmar la fecha exacta.

El dinero del cheque de SNAP no sirve para comprar cualquier cosa

Los $1,158 son un alivio importante si tienes que alimentar a una familia numerosa. Puedes usarlos en cualquier supermercado o tienda que acepte EBT para comprar alimentos básicos: frutas, verduras, carne, pan, arroz, leche, cereales, huevos y productos congelados, entre otros.

Lo que no puedes comprar con SNAP son productos de limpieza, artículos de higiene, comida preparada en el lugar o bebidas alcohólicas. Aun así, con buena organización puedes cubrir la mayoría de los gastos del mes, sobre todo si combinas cupones o compras en mercados con descuentos.

Pagos retrasados de cheque de SNAP: pueden ocurrir y esto debes hacerlo

No todas las familias reciben el tope máximo. Si tienes ingresos regulares, el sistema ajusta el monto automáticamente. Por eso, aunque vivas con cinco personas, podrías recibir una cantidad menor. Es normal y no significa que haya un error. Si llega el día 16 y no ves la carga, espera hasta el mediodía y revisa tu cuenta EBT nuevamente.

A veces los depósitos se procesan más tarde. Si sigue sin aparecer, llama al servicio de atención para verificar si hubo alguna suspensión o cambio en tu elegibilidad.

También revisa que hayas renovado tu caso a tiempo. Muchos retrasos ocurren porque se venció el periodo de revisión y el sistema suspendió temporalmente los beneficios.