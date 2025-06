Si recibes los pagos del Ingreso Suplementario SSI, ya tienes fechas confirmadas para este verano. La SSA pagará el cheque de julio el 1 de ese mes y el de agosto el 1 también. Estos pagos ayudan a cubrir gastos esenciales como la renta o la comida.

Lo primero que puedes hacer es revisar tu carta de la SSA. Ahí te dicen el monto que vas a recibir en julio y agosto. También puedes entrar a tu cuenta en mySocialSecurity y ver los depósitos programados.

Próximos pagos del SSI en julio y agosto y qué cheque vas a cobrar

El SSI se paga siempre el primer día de cada mes. Este verano no hay cambios, así que el 1 de julio y el 1 de agosto son los días en los que vas a recibir tu dinero. Si el 1 cae en fin de semana o feriado, el pago se adelanta, pero en estos dos meses no habrá modificaciones.

El pago promedio del SSI en 2025 es de $698 por persona. Sin embargo, algunos pueden recibir más o menos dependiendo de su situación económica y dónde viven. Por ejemplo, si compartes vivienda o tienes algún ingreso extra, puede ser un poco menos.

Para los matrimonios que cobran SSI juntos, el pago máximo combinado en 2025 está en $1,057 al mes. Asegúrate de que tienes actualizada tu cuenta bancaria para que no haya retrasos al depositar el pago.

Cómo saber cuánto vas a recibir

Cosas a tener en cuenta si no llega el cheque del SSI o si cambia el importe

Si tu monto cambia, puede ser por una revisión de tu caso o por un ajuste automático. No dudes en llamar a la SSA si ves un pago que no coincide o si tienes dudas sobre la cantidad que te llega.

Qué hacer si no recibes el pago a tiempo

Aunque lo normal es que el pago llegue puntual, a veces se retrasa. Si el 1 de julio o el 1 de agosto no ves el depósito en tu cuenta, espera hasta el siguiente día hábil. A veces se demora por festivos o por cambios en la cuenta bancaria.

Recuerda siempre tener tus datos actualizados en la SSA

Si pasa más de un día y aún no lo tienes, llama a la SSA al 1-800-772-1213. Ellos te pueden decir si hubo algún problema o cómo resolverlo.

Para evitar retrasos o problemas con tus pagos del SSI, asegúrate de que la SSA tenga tu dirección y cuenta bancaria correctas. Así, tu dinero va a llegar sin complicaciones y podrás cubrir tus gastos sin contratiempos. Revisa siempre tu cuenta antes de la fecha de pago para confirmar que todo está bien.