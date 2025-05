La SSA ha confirmado que, a partir de esta semana, comenzará a emitir notificaciones a beneficiarios del Seguro por Incapacidad SSDI que tienen una revisión médica pendiente. Se trata del proceso de verificación periódica conocido como Continuing Disability Review (CDR), que determina si una persona sigue cumpliendo los criterios médicos para recibir el beneficio.

Por eso, miles de personas recibirán una carta oficial en los próximos días con instrucciones claras sobre los pasos a seguir. Esta evaluación no implica que el beneficio vaya a ser suspendido automáticamente, pero sí puede afectar el pago si el informe médico no es entregado o si se determina que la condición ha mejorado, por lo que se trata de una fase realmente importante para los beneficiarios.

Las revisiones del SSDI tienen mucha importancia para el bolsillo de los beneficiarios

El proceso de revisión médica es un requerimiento regular dentro del programa SSDI. La SSA lo utiliza para comprobar si el beneficiario continúa cumpliendo los requisitos médicos que justificaron la aprobación inicial del pago por discapacidad. Dependiendo del tipo de condición médica y del historial del beneficiario, la SSA puede establecer revisiones cada 3, 5 o 7 años, aunque en algunos casos pueden ser más frecuentes si se considera que hay posibilidades de mejoría.

La revisión puede incluir completar formularios, entrevistas telefónicas y la presentación de informes médicos recientes, exámenes o evaluaciones clínicas. En algunos casos, la SSA puede solicitar una consulta con un médico independiente asignado por la propia agencia.

Y cuidado, que no se trata solo de pasar o no la revisión desde el punto de vista médico. Si no entregas los documentos a tiempo, si no respondes a la citación, tu cheque de ingreso se puede cancelar, así que ya ves la importancia.

Esto debes hacer si recibes la notificación de revisión del SSDI

Quienes reciban la carta del Continuing Disability Review en los próximos días deberán seguir las instrucciones detalladas y entregar todos los documentos solicitados dentro del plazo establecido, que suele ser de 30 días a partir de la fecha de envío.

La no presentación de los formularios o de la evidencia médica puede provocar la suspensión temporal del beneficio SSDI, aunque esta decisión puede ser apelada si se demuestra que la documentación fue enviada o que existieron dificultades justificadas.

Es fundamental mantener actualizada la información de contacto en my Social Security para asegurarse de recibir la notificación a tiempo y no perder ningún plazo clave.

Todo el proceso de revisión para no perder el cheque de ingreso del SSDI

Si sabes que tienes una revisión pendiente, es recomendable que empieces a reunir informes médicos actualizados, cartas de tus doctores y cualquier prueba que respalde que tu condición sigue siendo limitante. También puedes pedir a tus profesionales de salud que completen los formularios oficiales de la SSA con anticipación.

En caso de no poder completar el proceso solo, puedes pedir apoyo en organizaciones locales de discapacidad, con asistentes sociales o incluso con ayuda legal gratuita en algunas jurisdicciones. La revisión médica es parte natural del proceso SSDI y no debe verse como una amenaza automática, pero es clave cumplir con los plazos y entregar toda la documentación requerida para mantener la continuidad del beneficio.