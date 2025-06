Si recibes pagos del Seguro Social o estás a punto de pedirlos, es clave que sepas cómo afecta tu historial laboral al monto que vas a recibir este 2025. No es un cálculo cualquiera: se basa en los 35 años en que más ganaste y en la edad a la que empieces a cobrarlo.

El promedio de pago para jubilados este año es de $1,900 al mes, pero muchos reciben más o menos dependiendo de los años que trabajaron y lo que ganaron en cada uno. Cuantos más años tengas con buenos salarios, mayor será tu cheque cada mes.

Historial laboral para cobrar un buen cheque del Seguro Social

El Seguro Social mira los 35 años de mejores ingresos que hayas tenido. Si trabajaste menos tiempo o tuviste años con pocos ingresos, eso puede bajar el promedio y reducir tu pago mensual. Pero si trabajaste muchos años y ganaste bien, el monto final será más alto.

No importa si cambiaste de trabajo muchas veces. Lo que cuenta es que el SSA tenga bien registrados tus ingresos reales y completos. Por eso es importante revisar tu historial y corregir cualquier error que veas antes de pedir tu pago.

La edad a la que empiezas a cobrarlo también cuenta

Si pides el beneficio a los 62 años, el pago será menor que si esperas hasta los 67 o 70 años. Muchos jubilados no lo saben, pero cada año que esperas después de los 62 suma más dinero a tu pago mensual.

Por ejemplo, si cumples 67 años en 2025 y decides esperar hasta ese momento, podrías recibir hasta $3,822 al mes si tuviste buenos ingresos. Pero si lo pides a los 62, el monto baja a cerca de $2,100 al mes en promedio.

Revisa y corrige tu historial cuanto antes para evitar problemas con el cheque del Seguro Social

No te quedes con dudas. Puedes entrar a la web del SSA y ver tu estado de cuenta de toda la vida laboral. Así te aseguras de que todo esté correcto antes de pedir tu pago. Si algo no coincide, pide la corrección cuanto antes para que tu cheque refleje realmente lo que trabajaste. Aprovecha la oportunidad de planear bien tu jubilación y no pierdas dinero que ya trabajaste y te corresponde. Este 2025, asegúrate de que cada dólar cuente.