En Estados Unidos se está hablando mucho últimamente de una propuesta que, si sale adelante, permitiría que millones de personas recibieran un cheque de estímulo de $5,000. ¿El origen? Pues viene del Departamento de Eficiencia Gubernamental, conocido como DOGE.

Este departamento está encabezado por Elon Musk, y la idea del cheque de estímulo es sencilla en teoría: si el gobierno consigue ahorrar recortando gastos que sobran, ¿por qué no devolver parte de ese dinero a la gente que ha pagado impuestos?

De dónde sale esta idea del cheque de estímulo DOGE

Si DOGE logra reducir el gasto público en, digamos, dos billones de dólares, se usaría un 20% de ese ahorro, unos 400.000 millones,para repartir entre los contribuyentes. Si haces los cálculos, eso permitiría entregar unos $5.000 por familia a cerca de 80 millones de hogares. Esta sería la base de la idea.

Pero claro, esa cifra depende de que el recorte sea real, no solo una intención bonita sobre el papel.

Trump, por ejemplo, ya ha mostrado su apoyo. Le gusta la idea y también ha sugerido que otro 20% de ese ahorro se use para pagar parte de la deuda nacional. A primera vista suena lógico: das un respiro al ciudadano y a la vez reduces una deuda que no para de crecer.

¿Es posible un cheque de estímulo DOGE?

Pues lo cierto es que no hay consenso, ni en la prensa ni en los políticos. Algunos senadores y economistas piensan que repartir cheques así podría ser pan para hoy y hambre para mañana. Argumentan que si ya estamos hasta arriba de deuda, lo más responsable sería usar ese ahorro en tapar agujeros, no en repartir dinero.

Sin embargo, para otros, podría ser una herramienta de estímulo que favoreciera a las rentas más estables y multiplicara el consumo interno, algo que está en el origen de parte de las ideas económicas de la nueva administración del país.

¿Quién podría llevarse el cheque de estímulo DOGE?

Aquí empieza la parte que genera más preguntas. ¿Quién recibiría realmente esos $5,000? Según lo que se ha dicho hasta ahora, el cheque de estímulo iría a quienes hayan pagado impuestos federales sobre la renta. Eso incluye a unos 79 millones de hogares.

Además, se ha hablado de que los beneficiarios del Seguro Social también estarían en la lista, siempre que hayan hecho la declaración en los últimos años.

Pero más allá de eso, no hay demasiados detalles. No se ha aclarado si habría límites por nivel de ingresos, o si contarían factores como el número de personas en casa. Hay quien cree que, si la propuesta sigue adelante, es probable que se impongan algunas condiciones para evitar que el dinero acabe en manos que no lo necesitan. Pero por ahora, es todo bastante difuso.