Cafú presenta el trofeo de la Copa del Mundo en Catar

Cafú, capitán del pentacampeonato de la selección brasileña, repitió gesto realizado en Yokohama, en 2002.

Embajador de la Copa del Mundo de Catar, Cafú repitió el gesto realizado en 2002 y levantó la copa de campeón en la competencia en la Praça da Cultura, en Doha, capital del país árabe. El exjugador ya había participado en el sorteo de la fase de grupos del Mundial.

+ Final del Mundial de Catar 2022 registra 3 millones de pedidos de entradas

+ Wilmar Roldán contó la razón por la que no irá al Mundial de Catar

“Así como en 2002, cuando vi el estante con la copa, decidí repetir la escena que quedó marcada en la mente y en el corazón de tantos brasileños. Espero que nuestro equipo pueda ganar la sexta, y que nuestro capitán también pueda levantar este hermoso trofeo en el mes de diciembre”, dijo Cafú.

El Mundial de Catar se jugará entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre. Brasil es cabeza de serie del Grupo G y se enfrentará en la primera fase a Suiza, Serbia y Camerún.

No Catar, num evento oficial preparatório para a Copa do Mundo, nesta terça-feira (10), o ex-jogador Cafu repetiu o gesto do penta, e apontou o Brasil como favorito ao título do torneio. A cerimônia, em Doha, contou com sessões de fotos com a taça e sorteio de ingressos. pic.twitter.com/4ZiP56YFDZ

— Eliseu Pereira (@eliseupereiraa) May 11, 2022