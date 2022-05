¡Todos aplauden este gran gesto de Luis Díaz con un pequeño hincha de Liverpool!

Luis Díaz sorprende tanto en la cancha como fuera de ella. ¡Por eso los hinchas de Liverpool lo adoran! ¿¡Qué tal su historia con el pequeño Chad!?

Se conoció a través de redes sociales. Un posteo de la Fundación Owen McVeigh informó que el futbolista de la Selección Colombia le envió su camiseta firmada a un pequeño, fanático de los Reds, que lucha contra una dura enfermedad. Su nombre es Chad y la felicidad que tuvo por el obsequio es indescriptible.

Chad se encuentra internado en la clínica Alder Hey luchando contra un cáncer. Es hincha de Liverpool y un fanático más del guajiro. Sabiéndolo, desde la fundación Owen McVeigh se encargaron de contactarlo para contarle la situación del niño. Es un lugar que suele conseguir regalos para los niños que pasan varios meses hospitalizados. Buscan darles el mejor tiempo posible.

En este caso lograron hablar con Luis Díaz. ¡Y él le regaló la camiseta firmada! “Le entregamos esta camiseta firmada y enmarcada a Chad hoy en Alder Hey. Estaba absolutamente encantado como se puede ver por su gran sonrisa”, expresaron desde la fundación hablándole al colombiano que actualmente se encuentra alistándose para dos definiciones de la temporada: la última semana de la Premier League y la final de la Champions ante Real Madrid.

We delivered this signed and framed @LuisFDiaz19 shirt to chad today in @AlderHey he was absolutely delighted as you can see by his big smile 🙌❤️ pic.twitter.com/BXUo1nMf4f

— Owen McVeigh FD (@mcveigh_owen) May 19, 2022