Reinaldo Rueda y el porqué “no podemos esperar que Luis Díaz sea el salvador”

Mensaje claro del DT de la Selección Colombia sobre un Luis Díaz que quizá sea el jugador que llega en más alto nivel a la convocatoria. ¿Por qué lo dice?

Elogiado por muchos en Europa por lo que se le ha visto en Liverpool FC bajo el mando de Jürgen Klopp, Lucho se une a la Tricolor. Se juega la última oportunidad de clasificar a Catar 2022. Llega a los juegos ante Bolivia y Venezuela siendo constante motivo de emoción para aficionados, periodistas y futbolistas en el Reino Unido. Lo que está haciendo con los Reds lo destaca por encima de la media, pero aun así el DT de la Tricolor no quiere cargarle demasiada responsabilidad.

Lo que dijo Reinaldo Rueda de Luis Díaz

“Justo me reuní con él para hablar de ese tema. Que asuma que es parte de la Selección Colombia, más no es la solución. No debe cargar con esa mochila. Es un referente internacional importante por el buen momento que pasa, tanto por lo hecho en Copa América, como por lo mostrado en Porto y Liverpool”, empezó diciendo el entrenador.

Y agregó: “Luis Díaz es parte de la Selección Colombia y debe compartir esa responsabilidad con todos. No podemos esperar que sea el salvador. Somos todos, es un colectivo. Ahora, ha aumentado su libreto y conceptos y eso es positivo para nosotros. Esperamos aprovecharlo y que nos pueda brindar alegrías, como lo ha hecho en su club”.

Esa es la apuesta de Reinaldo Rueda. Luis Díaz es parte del colectivo que enfrentará a Bolivia y Venezuela, pero no el salvador. Se espera mucho de él, al igual que de todos. Está en juego el paso a la Copa del Mundo. Lucho todavía no estuvo en una. Viene de jugar Copa América con la Tricolor, siendo el goleador del equipo (y del certamen junto a Lionel Messi). Aparte tiene un par de anotaciones en la Eliminatoria. Va por más.