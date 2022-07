Pretemporada: Luis Díaz volvió a jugar con Liverpool y así le fue

Luis Díaz sigue sumando minutos en la pretemporada con el Liverpool y espera estar de la mejor manera para enfrentar su primera final de la temporada.

El equipo dirigido por Jürgen Klopp logró ganar en su segundo partido amistoso en el que enfrentó al Crystal Palace en Singapur y ahora espera volver a Inglaterra para seguir sus trabajos de cara a la final de la Community Shield.

Luis Díaz nuevamente estuvo desde el inicio del partido y tuvo más minutos en cancha en comparación al primer juego frente al Manchester United en el que solo jugó 33′. El colombiano volvió a demostrar su velocidad por la banda izquierda y se le vio mejor en la parte física, hay que recordar que el delantero está haciendo su primera pretemporada con los ‘Reds’.

En cuanto al juego, en los primeros momentos del partido el jugador de la Selección Colombia fue aplaudido tras su entrega al momento de recuperar la pelota y los hinchas vieron su esfuerzo. ‘Lucho’ en esta ocasión estuvo en cancha 45 minutos y de poco se le va viendo mejor.

Liverpool jugará el próximo 30 de julio una nueva final en la que se espera ver a Luis Díaz desde el principio y que los ‘Reds’ festejen el tercer título del 2022. Ya los dirigidos por Klopp ganaron la FA Cup y la Copa de la Liga.

The Reds are presented with the @StanChart Singapore Trophy after today’s pre-season victory over Crystal Palace 🏆 pic.twitter.com/5nU7ZJKGvT

— Liverpool FC (@LFC) July 15, 2022