“No puede ser llamado un gran fichaje”: John Barnes sobre Luis Díaz

En Inglaterra se sigue hablando de la decisión del Liverpool de fichar por Luis Díaz y si de verdad ha sido una gran contratación.

No todo es color de rosa y elogios para Luis Díaz con el Liverpool, a pesar del bueno momento que vive el futbolista colombiano, aún se sigue hablando de su llegada al club inglés en enero.

En esta ocasión el exjugador de los ‘Reds’, John Barnes, habló sobre la negociación entre el equipo y el delantero colombiano y sobre cómo se dio la llegada de Díaz después de estar en el Porto de Portugal. “Luis Díaz no puede ser llamado un ‘gran fichaje de enero’ debido a la falta de interés en el exdelantero del Oporto en ese momento. Se rumoreaba que Tottenham Hotspur y West Ham vigilaban de cerca al colombiano”, afirmó la leyenda del Liverpool en el diario The Mirror.

Barnes también fue claro en decir que si Luis Díaz era un “gran fichaje” por qué no lo quisieron equipos grandes de otras ligas del mundo. “Ese (Díaz) no es un gran fichaje de enero, si fuera el Real Madrid, el Barcelona y todos los demás estarían detrás de él y no le costó eso”.

A pesar de las criticas por el fichaje del Liverpool para esta temporada también es aclaró que a Díaz lo quiso Jürgen Klopp y a pesar de no ser un jugador de renombre, el entrenador siempre supo cómo integrar al delantero en el su equipo. Actualmente ‘Lucho’ es uno de los jugadores más resaltados por parte de la prensa y algunos leyendas del club ingles.

Hasta el momento el colombiano ha logrado anotar 4 goles con la camiseta 23 y ya ganó su primer título con el equipo desde su llegada.