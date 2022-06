No es Mané: El amigo de Luis Díaz que saldría de Liverpool

Además de Sadio Mané, hay otro atacante que tendría todo listo para salir del Liverpool. Tras la llegada de Díaz perdió espacio en el plantel.

A pesar de perder la final de la UEFA Champions League contra el Real Madrid, el Liverpool viene de tener una gran temporada. Fue un año de consolidación para jugadores como Thiago Alcántara y Luis Díaz, pero también para referentes como Divock Origi y Sadio Mané.

Hay otro jugador ofensivo que tiene altas chances de irse de Merseyside: Takumi Minamino. El japonés de 27 años, que fue el primer compañero al que Luis Díaz le dio una asistencia, perdió consideración en el cuerpo técnico y recibió pocas oportunidades en los últimos meses. Los Reds planean hacer caja con él y Mané.

