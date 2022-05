¡Mbappé pudo jugar con Luis Díaz en Liverpool!

Kylian Mbappé, el hombre del momento en el fútbol europeo, confesó que estuvo en conversaciones con Liverpool. ¿Se imaginan una dupla con Luis Díaz?

En las últimas horas, Kylian Mbappé revolucionó el mundo del fútbol rechazando al Real Madrid y quedándose en el París Saint-Germain. Estuvo durante un año en conversaciones con ambos clubes, y al final se decantó por renovar el contrato y permanecer en su país natal.

Lo que quizá no se tenía en los papeles es que el francés tuvo algunos diálogos con Liverpool, y en algún momento contempló la posibilidad de irse a Inglaterra. En una entrevista con The Athletic, Mbappé dijo: “No eran solo el Real Madrid y el PSG. Estuve en conversaciones con Klopp. Hablamos un poco, no demasiado”.

Kylian Mbappe:

“I talked to Liverpool because it’s the favourite club of my mum, my mum loves Liverpool. I don’t know why, you will have to ask her! It’s a good club and we met them five years ago. When I was in Monaco I met them. It’s a big club.” #awlive [telegraph]

— Anfield Watch (@AnfieldWatch) May 23, 2022