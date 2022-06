Luis Díaz ya tiene el perfume de Teo Gutiérrez: “Cliente feliz”

Lucho, amigo personal de Teo Gutiérrez y campeón jugando con él en Junior, entró en la onda del perfume. ¿A usarlo en Liverpool? Ya lo tiene y así lo mostró Teófilo.

“Cliente feliz. Mi hermanito juega mucho”, escribió el actual capitán de Deportivo Cali al compartir la fotografía del futbolista de Liverpool con su perfume en las manos. Luis Díaz pasó a ser uno más de los que apoyan el nuevo emprendimiento de Teófilo, nacido del remoquete con el que empezó a ser conocido gracias a la anécdota que protagonizó durante un partido en Argentina jugando con Rosario Central.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Teófilo Gutierrez (@teogutierrez_)

La anécdota por la que nació el apodo del “Perfume”

Sucedió en 2018 en un partido entre Vélez Sarsfield y Rosario Central. Fausto Grillo fue el rival con el que se cruzó Teófilo. “Lo voy a marcar. El de espaldas. Me acerco y le quiero meter un cortito para que entre en el roce y me dice: ‘Sentí, papi. Perfume europeo, papi. Cuando vayas a Europa lo vas a conocer’. Y yo me moría. Esas cosas son graciosas. Me meó todo, de una forma increíble”, le dijo Grillo a TyC Sports en aquella época.

¿Cómo está todo entre Teo y Fausto Grillo?

Lo contó en entrevista con el diario AS: “Teo me mandó un mensajito cuando yo llegué a Europa. Me dijo: ‘felicitaciones, ahora podrás conocerlo’ y nos reíamos. Eso se viralizó mucho y yo siempre lo tomé con mucho humor. Además, me pasó por picantearla. Sabía que tenía mucho carácter, entonces quise que entrara en el juego y respondió de buena forma. Es lo lindo del folclore del fútbol, que tiene esas cositas lindas”. Así que todo bien entre ellos.