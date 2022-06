Luis Díaz va por otro premio en la temporada: así puede votar por el colombiano

Los logros de la temporada anterior conseguidos por Luis Díaz no terminan y ahora puede conseguir otro premio por ser figura con el Porto de Portugal.

Mientras el colombiano disfruta de sus vacaciones y a la espera de que inicie su primer temporada con el Liverpool, el delantero sigue siendo nominado para ganar varios premios tras el final de las ligas europeas. ‘

‘Lucho’ no solo quedó campeón en dos ocasionas con los ‘Reds’ en Inglaterra, además celebró a distancia con sus excompañeros por el título conseguido en la Liga de Portugal donde también se destacó y fue figura con el Porto, equipo al que llegó proveniente del Junior de Barranquilla.

Los elogios para Díaz no han faltado y algunas críticas tampoco, pero muchos han destacado lo conseguido en poco tiempo con el equipo dirigido por Jürgen Klopp y se espera mucho del delantero para la nueva temporada que iniciará en unas semanas.

+El sueldo que ganaría David Ospina en el Real Madrid

+Así ovacionaron a Rodolfo Hernández en el Atanasio Girardot

Luis Díaz fue recientemente nominado por el Porto para ganar el premio a uno de los mejores goles de la temporada. Allí compite con Mehdi Taremi, por ambos jugadores se podrá votar para que alguno se quede con este reconocimientos.

El gol de ‘Lucho’ fue en el partido frente a Vitoria y se espera que sus seguidores puedan votar y ayudar a que este sea el mejor gol de Porto en la temporada que finalizó.

⚽ Golo da Época/ Goal of the season 21/22 🤩

💪 @MehdiTaremi9 🆚 @LuisFDiaz19 💪

🔵 Meia-final #2 ⚪

⭐ Vota/ Vote now ⭐ Comenta aqui ou vota na App FC Porto#FCPorto #GolodaÉpoca #GoaloftheSeason pic.twitter.com/YLmoohfBVA

— FC Porto (@FCPorto) June 7, 2022