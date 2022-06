¡Luis Díaz, presente!: once ideal de los jugadores que no van al Mundial

Varias figuras de la temporada que terminó no lograron clasificar al Mundial de Catar y uno de ellos es el colombiano Luis Díaz.

El delantero colombiano que disfruta de sus vacaciones y de su familia se preparará para enfrentar su primera pretemporada con el Liverpool y poder seguir afianzándose en el equipo inglés. Con solo cuatro meses en el club ‘Lucho’ logró celebrar dos títulos locales y estar en la nómina titular de uno de los equipos más importantes del mundo.

A pesar de que ya no se juega la Premier en Inglaterra siguen teniendo presente al colombiano y en esta ocasión fue noticia por estar en el once ideal de los jugadores que no irán a la Copa del Mundo. Hay que recordar que la Selección Colombia no logró estar en el Mundial.

El diario Daily Mail se puso en la tarea de realizar el equipo ideal de los futbolistas que fueron figuras en sus respectivos equipo y que tendrán que esperar cuatro años más para ir al torneo más importante de selecciones. El diario inglés elogio lo conseguido por Luis Díaz en la temporada y el nivel que mostró en la pasada Copa América con la Selección Colombia.

“Fue sensacional en la Copa América el año pasado cuando Colombia quedó en tercer lugar, anotando cuatro goles impresionantes en cinco juegos. Pero Díaz y Colombia no pudieron continuar con su buena forma en las eliminatorias de la Copa del Mundo″, expresó en la publicación Daily Mail.

+“Luis Díaz es bueno pero…”

+“Luis Díaz en uno de los mejores extremos del mundo”

Once ideal de Daily Mail

Arquero:

Gianluigi Donnarumma (Italia)

Defensas:

Vladimir Coufal (República Checa)

Giorgio Chiellini (Italia)

Milan Skriniar (Eslovaquia)

David Alaba (Austria)

Volantes:

Marco Verratti (Italia)

Martín Odegaard (Noruega)

Delanteros:

Mohamed Salah (Egipto)

Riyad Mahrez (Argelia)

Luis Díaz (Colombia)

Erling Haaland (Noruega)