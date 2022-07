Luis Díaz posó con la camiseta alterna del Liverpool

Luis Díaz fue uno de los jugadores que posó con la nueva indumentaria visitante que utilizará el Liverpool en la nueva temporada.

El colombiano que ha tenido gran repercusión desde su llegada a los ‘Reds’ fue uno de los encargados de mostrar la camiseta visitante que utilizará la plantilla para esta nueva temporada.

En el partido amistoso frente al Manchester United en el que Liverpool terminó derrotado se pudo ver la indumentaria oficialmente. Nike es la marca que viste al equipo que juega en Anfield y para esta ocasión los colores que sobresalen son el blanco y negro.

Esta nueva indumentaria espera recrear la escena musical en una de las ciudades más importantes de Inglaterra de los años 90.

Liverpool sigue preparando lo que será su nueva temporada en la que tendrá que disputar una nueva final al terminar el mes de julio, buscando su tercer título en el año. Ya los ‘Reds’ tuvieron la oportunidad de coronarse campeones en la Copa de la Liga y la FA Cup, allí derrotaron al Chelsea y ahora se enfrentarán al Manchester City.

