Luis Díaz: gol, asistencia y victoria en Champions League

Luis Díaz volvió a ser protagonista con Liverpool. El colombiano regresó a territorio portugués para enfrentarse a un viejo conocido en Champions League.

Luis Díaz participó en la victoria de Liverpool por Champions League. El equipo británico venció 1-3 a Benfica en el partido de ida de los cuartos de final y aunque el segundo tiempo estuvo de lado y lado, los Reds sacaron una importante ventaja para definir la serie en Anfield y buscar la semifinal.

Díaz jugó todo el partido y concretó un gol y una asistencia para ser fundamental en el 1-3. El colombiano puso su primer pase de gol en la competición, incluyendo los números con FC Porto en campañas anteriores. A eso se le suma que el guajiro alcanzó 20 apariciones en el torneo europeo.

Premier League: la perdición del primer título de Luis Díaz

En el minuto 34, ya cuando el partido iba 0-1 a favor, Díaz recibió un cambio de frente de Trent Alexander-Arnold, bajándosela de cabeza a Sadio Mané, quien marcó de primer toque. Lo curioso es que incluso dándole gran parte de gol, la reacción del africano con Díaz fue tenue.

88' – Keita bursts forward and finds Diaz with an incisive pass. He is coolness personified to round Vlachodimos and slide the ball in.

[1-3]#SLBLIV | #UCL https://t.co/xKLSRpnM1y

— Liverpool FC (@LFC) April 5, 2022