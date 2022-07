Luis Díaz: ¿Estuvo a punto de jugar en el FC Barcelona?

Un periodista cercano al FC Barcelona reveló que hubo un vínculo muy cercano entre Luis Díaz y el conjunto culé. ¿Qué pasó?

Liverpool sorprendió a todos en el pasado mes de enero cuando ganó la pulseada por Luis Díaz y desembolsó 45 millones de euros en pleno mercado de invierno, algo bastante atípico en Europa. Desde entonces se ha dicho que el astro colombiano también fue sondeado por equipos como el Tottenhan Hotspur, Manchester United o AS Roma. ¡Y parece ser que el Barcelona también!

+ Lo que le dijo Luis Díaz a su hermano que fichó por el Porto

El elenco catalán, que acaba de anunciar el fichaje bomba del delantero Robert Lewandowski, efectivamente estuvo cerca de quedarse con Díaz. Según el periodista Gerard Romero, ya había un acuerdo entre las partes. Lo que sucedió es que las reglas del Fair Play Financiero no permitieron que el millonario fichaje se realizara.

🚨| FC Barcelona had full agreement with Luis Díaz & Dusan Vlahovic, but could not sign them because of the club’s economic situation.@gerardromero [🎖️]

— Managing Barça (@ManagingBarca) July 17, 2022